México na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:52
A seleção mexicana vai disputar sua 18ª Copa do Mundo em 2026 e abre o torneio em casa, contra a África do Sul, no Estádio Azteca. Com Javier Aguirre no comando, o El Tri chega com uma mistura de veteranos e jovens — de Guillermo Ochoa, que pode se tornar o primeiro mexicano a disputar seis Mundiais, a Gilberto Mora, de 17 anos — para tentar superar as quartas de final alcançadas em 1970 e 1986, quando também sediou a competição.
Uniformes do México para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do México na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Javier Aguirre divulgou a lista final de 26 convocados do México para a Copa do Mundo de 2026. O grupo reúne nomes como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Gilberto Mora, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo e Armando González.
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