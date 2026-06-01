EL TRI

México na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com Ochoa rumo ao sexto Mundial e estreia em casa, o El Tri tenta quebrar o teto das quartas

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:52

Seleção Mexicana Crédito: Divulgação

A seleção mexicana vai disputar sua 18ª Copa do Mundo em 2026 e abre o torneio em casa, contra a África do Sul, no Estádio Azteca. Com Javier Aguirre no comando, o El Tri chega com uma mistura de veteranos e jovens — de Guillermo Ochoa, que pode se tornar o primeiro mexicano a disputar seis Mundiais, a Gilberto Mora, de 17 anos — para tentar superar as quartas de final alcançadas em 1970 e 1986, quando também sediou a competição.

Uniformes do México para Copa do Mundo 2026 1 de 15

Calendário de jogos do México no Grupo A

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do México na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: México x África do Sul — 11/06 (quinta-feira) — 16h — Cidade do México;

2ª Rodada: México x Coreia do Sul — 18/06 (quinta-feira) — 22h — Guadalajara;

3ª Rodada: República Tcheca x México — 24/06 (quarta-feira) — 22h — Estádio Cidade do México.

Histórico do México em Copas do Mundo

Melhor campanha: quartas de final (1970 e 1986);

Primeira participação: Uruguai 1930;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 18 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: três vezes, em 1970, 1986 e 2026;

Melhor campanha recente: quartas de final em 1986;

Retrospecto geral: 60 jogos, 17 vitórias, 15 empates e 28 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do México em Copas

Maior artilheiro em Copas: Luis Hernández e Javier Hernández, com 4 gols cada;

Outros destaques históricos: Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti e Guillermo Ochoa.

Lista de convocados do México para a Copa do Mundo 2026

Javier Aguirre divulgou a lista final de 26 convocados do México para a Copa do Mundo de 2026. O grupo reúne nomes como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Gilberto Mora, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo e Armando González.

Goleiros

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol).

Defensores

Jorge Sánchez (PAOK)

Israel Reyes (América)

César Montes (Lokomotiv Moscow)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar).

Meio-campistas

Erik Lira (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Athens)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Obed Vargas (Atlético Madrid)

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Luis Chávez (Dynamo Moscow).

Atacantes