A CELESTE

Uruguai na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Bicampeões mundiais, os uruguaios vão em busca do terceiro título da história

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:00

Seleção Uruguaia Crédito: Divulgação

O Uruguai vai disputar sua 15ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial. Com Marcelo Bielsa no comando, a Celeste entra no Grupo H ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha, de olho em uma campanha longa depois de encerrar a qualificação sul-americana em quarto lugar.

uniformes do Uruguai para Copa do Mundo 2026 1 de 12

Calendário de jogos do Uruguai no Grupo H

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Uruguai na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Arábia Saudita x Uruguai – 15/06 (segunda-feira) – 19h – Miami Stadium;

2ª Rodada: Uruguai x Cabo Verde – 21/06 (domingo) – 19h – Miami Stadium;

3ª Rodada: Uruguai x Espanha – 26/06 (sexta-feira) – 21h – Guadalajara Stadium.

Histórico do Uruguai em Copas do Mundo

Melhor campanha: campeão (1930 e 1950);

Primeira participação: Uruguai 1930;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 15 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: 1930;

Melhor campanha recente: quartas de final em 2018;

Retrospecto geral: 59 jogos, 25 vitórias, 13 empates e 21 derrotas (89 gols marcados e 76 sofridos).

Maiores artilheiros e ídolos do Uruguai em Copas

Maior artilheiro em Copas: Óscar Míguez (8 gols);

Outros destaques históricos: Luis Suárez, Diego Forlán, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Alcides Ghiggia e Obdulio Varela

Lista de convocados do Uruguai para a Copa do Mundo 2026

Marcelo Bielsa divulgou a lista final de 26 convocados do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026. Os principais cortes foram Luis Suárez e Nahitan Nández, enquanto a base da equipe reúne nomes como Federico Valverde, Ronald Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Darwin Núñez.

Goleiros

Santiago Mele (Monterrey)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata)

Sergio Rochet (Internacional)

Defensores

Guillermo Varela (Flamengo)

Ronald Araujo (Barcelona)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Santiago Bueno (Wolverhampton)

Sebastián Cáceres (Club América)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Matías Viña (River Plate)

Meio-campistas

Manuel Ugarte (Manchester United)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Federico Valverde (Real Madrid)

Agustín Canobbio (Fluminense)

Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Nicolás De La Cruz (Flamengo)

Rodrigo Zalazar (Braga)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araújo (Sporting)

Brian Rodríguez (Club América)

Atacantes