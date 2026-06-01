Uruguai na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 1 de junho de 2026 às 15:00
O Uruguai vai disputar sua 15ª Copa do Mundo em 2026 e chega ao torneio como uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial. Com Marcelo Bielsa no comando, a Celeste entra no Grupo H ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha, de olho em uma campanha longa depois de encerrar a qualificação sul-americana em quarto lugar.
uniformes do Uruguai para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Uruguai na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Marcelo Bielsa divulgou a lista final de 26 convocados do Uruguai para a Copa do Mundo de 2026. Os principais cortes foram Luis Suárez e Nahitan Nández, enquanto a base da equipe reúne nomes como Federico Valverde, Ronald Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Darwin Núñez.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes