Argélia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:04
A seleção argelina vai disputar sua 5ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de 12 anos fora. Classificada no Grupo J, ao lado de Argentina, Áustria e Jordânia, a equipe de Vladimir Petković chega ao Mundial em busca de um salto histórico: repetir — e superar — a campanha de 2014, quando alcançou as oitavas de final pela primeira vez.
Uniformes da Argélia para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Argélia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Vladimir Petković anunciou uma relação com 26 convocados e um goleiro de apoio, Melvin Mastil. A lista reúne nomes como Riyad Mahrez, Luca Zidane, Rayan Aït-Nouri, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Amine Gouiri e Mohamed Amoura.
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