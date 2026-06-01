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Argélia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

De volta ao Mundial após 12 anos, os argelinos tentam avançar às oitavas pela segunda vez na história

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:04

Seleção Argelina Crédito: Divulgação

A seleção argelina vai disputar sua 5ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de 12 anos fora. Classificada no Grupo J, ao lado de Argentina, Áustria e Jordânia, a equipe de Vladimir Petković chega ao Mundial em busca de um salto histórico: repetir — e superar — a campanha de 2014, quando alcançou as oitavas de final pela primeira vez.

Uniformes da Argélia para Copa do Mundo 2026 1 de 12

Calendário de jogos da Argélia no Grupo J

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Argélia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Argentina x Argélia — 16/06 (terça-feira) — 22h — Kansas

2ª Rodada: Jordânia x Argélia — 23/06 (terça-feira) — 00h — San Francisco

3ª Rodada: Argélia x Áustria — 27/06 (sábado) — 21h — Kansas.

Histórico da Argélia em Copas do Mundo

Melhor campanha: oitavas de final (2014);

Primeira participação: Espanha 1982;

Última participação: Brasil 2014;

Participações: 5 (1982, 1986, 2010, 2014 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: oitavas de final em 2014;

Retrospecto geral: 13 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, com 13 gols marcados e 19 sofridos.

Maiores artilheiros e ídolos da Argélia em Copas

Maior artilheiro em Copas: Salah Assad, Abdelmoumene Djabou e Islam Slimani (2 gols cada);

Outros destaques históricos: Rabah Madjer, Lakhdar Belloumi, Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli e Madjid Bougherra.

Lista de convocados da Argélia para a Copa do Mundo 2026

Vladimir Petković anunciou uma relação com 26 convocados e um goleiro de apoio, Melvin Mastil. A lista reúne nomes como Riyad Mahrez, Luca Zidane, Rayan Aït-Nouri, Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Amine Gouiri e Mohamed Amoura.

Goleiros

Luca Zidane (Granada CF)

Oussama Benbot (USM Alger)

Abdellatif Ramdane (MC Alger)

Melvin Mastil (FC Stade Nyonnais) [goleiro de apoio].

Defensores

Achraf Abada (USM Alger)

Rayan Aït-Nouri (Manchester City)

Zinédine Belaïd (JS Kabylie)

Rafik Belghali (Hellas Verona)

Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund)

Mehdi Dorval (SSC Bari)

Aïssa Mandi (Lille OSC)

Jaouen Hadjam (BSC Young Boys)

Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis).

Meio-campistas

Hicham Boudaoui (OGC Nice)

Ramiz Zerrouki (FC Twente)

Yacine Titraoui (SC Charleroi)

Nabil Bentaleb (Lille OSC)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)

Houssem Aouar (Al-Ittihad Jeddah)

Fares Chaïbi (Eintracht Frankfurt).

Atacantes