André Rizek é xingado por torcida brasileira em estádio após críticar Neymar

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Metrópoles Esporte
Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:31
O jornalista esportivo André Rizek acabou sendo vaiado e xingado durante uma partida do Brasil, no último domingo (31), no Maracanã. O apresentador do SporTV estava no estádio acompanhando a cobertura do confronto quando parte dos torcedores presentes começou a entoar ofensas direcionadas a ele.
Nas redes sociais, o público capturou o momento, que aconteceu durante a transmissão ao vivo do jogo. A reação polêmica acontece em meio a uma série de comentários feitos pelo jornalista, que também é Editor-chefe e apresentador do Seleção Sportv, sobre Neymar Jr. nos últimos anos.
André Rizek é xingado por posicionamento sobre Neymar
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