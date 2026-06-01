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André Rizek é xingado por torcida brasileira em estádio após críticar Neymar

Apresentador recebeu diversas ofensas durante transmissão ao vivo no Maracanã, em um jogo amistoso do Brasil com Panamá

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles Esporte

  • Metrópoles Esporte

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:31

André Rizek e Andréia Sadi
André Rizek e a esposa, a apresentadora Andréia Sadi Crédito: Reprodução

O jornalista esportivo André Rizek acabou sendo vaiado e xingado durante uma partida do Brasil, no último domingo (31), no Maracanã. O apresentador do SporTV estava no estádio acompanhando a cobertura do confronto quando parte dos torcedores presentes começou a entoar ofensas direcionadas a ele.

Nas redes sociais, o público capturou o momento, que aconteceu durante a transmissão ao vivo do jogo. A reação polêmica acontece em meio a uma série de comentários feitos pelo jornalista, que também é Editor-chefe e apresentador do Seleção Sportv, sobre Neymar Jr. nos últimos anos.

André Rizek é xingado por posicionamento sobre Neymar

Rizek questionou o comportamento do atleta fora de campo e, recentemente, chegou a afirmar que estava “ficando muito difícil imaginar o Neymar na Copa”. por Reprodução
Apesar das críticas, André Rizek também já defendeu a importância técnica de Neymar para a Seleção Brasileira em momentos recentes. por Reprodução | Instagram
Andréia Sadi e André Rizek por Reprodução/Instagram
Casal se conheceu na casa de Caetano Veloso por Reprodução | Instagram
Casal se conheceu na casa de Caetano Veloso por Reprodução | Instagram
Casal se conheceu na casa de Caetano Veloso por Reprodução | Instagram
Casal se conheceu na casa de Caetano Veloso por Reprodução | Instagram
Postagem polêmica de André Rizek por Reprodução
Andreia Sadi e André Rizek jantaram com Flora Gil por Reprodução
André Rizek e Andréia Sadi por Reprodução
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Rizek questionou o comportamento do atleta fora de campo e, recentemente, chegou a afirmar que estava “ficando muito difícil imaginar o Neymar na Copa”. por Reprodução

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