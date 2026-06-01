BRIGA

André Rizek é xingado por torcida brasileira em estádio após críticar Neymar

Apresentador recebeu diversas ofensas durante transmissão ao vivo no Maracanã, em um jogo amistoso do Brasil com Panamá

Metrópoles Esporte

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:31

André Rizek e a esposa, a apresentadora Andréia Sadi Crédito: Reprodução

O jornalista esportivo André Rizek acabou sendo vaiado e xingado durante uma partida do Brasil, no último domingo (31), no Maracanã. O apresentador do SporTV estava no estádio acompanhando a cobertura do confronto quando parte dos torcedores presentes começou a entoar ofensas direcionadas a ele.

Nas redes sociais, o público capturou o momento, que aconteceu durante a transmissão ao vivo do jogo. A reação polêmica acontece em meio a uma série de comentários feitos pelo jornalista, que também é Editor-chefe e apresentador do Seleção Sportv, sobre Neymar Jr. nos últimos anos.

André Rizek é xingado por posicionamento sobre Neymar 1 de 10