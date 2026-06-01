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Veja quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores

A disputa pelas cobiçadas vagas já movimenta as calculadoras dos torcedores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:39

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

Com a disputa do Campeonato Brasileiro se aproximando da metade, a corrida por uma vaga na Copa Libertadores da América ganha contornos cada vez mais definidos. Após a 18ª rodada, a competição será interrompida por quase dois meses em razão da pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes, com retorno previsto para 22 de julho.

Enquanto os times aproveitam o período para ajustes, torcedores já fazem contas e acompanham as projeções para a classificação ao principal torneio do continente. Confira abaixo as chances de cada equipe garantir uma vaga na Libertadores, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Probabilidade de classificação para a Libertadores

Palmeiras - 97,8% por Reprodução
Flamengo - 90% por Reprodução
Fluminense - 56,8% por Reprodução
Atlhetico-PR - 48,6% por Reprodução
RB Bragantino - 44,7% por Reprodução
Bahia - 28,4% por Reprodução
Coritiba - 24,2% por Reprodução
Corinthians - 17,8% por Reprodução
Atlético-MG - 16,6% por Reprodução
São Paulo - 15,9% por Reprodução
Cruzeiro - 14,3% por Reprodução
Botafogo - 12,9% por Reprodução
Vitória - 12,3% por Reprodução
Internacional - 5,2% por Reprodução
Santos - 4,4% por Reprodução
Grêmio - 4,2% por Reprodução
Vasco da Gama - 2,6% por Reprodução
Remo - 1,8% por Reprodução
Mirassol  - 1,6% por Reprodução
Chapecoense - 0,019% por Reprodução
1 de 20
Palmeiras - 97,8% por Reprodução

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Campeonato Brasileiro Libertadores

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