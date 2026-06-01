Veja quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores

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Pedro Carreiro
Publicado em 1 de junho de 2026 às 17:39
Com a disputa do Campeonato Brasileiro se aproximando da metade, a corrida por uma vaga na Copa Libertadores da América ganha contornos cada vez mais definidos. Após a 18ª rodada, a competição será interrompida por quase dois meses em razão da pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes, com retorno previsto para 22 de julho.
Enquanto os times aproveitam o período para ajustes, torcedores já fazem contas e acompanham as projeções para a classificação ao principal torneio do continente. Confira abaixo as chances de cada equipe garantir uma vaga na Libertadores, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Probabilidade de classificação para a Libertadores