COPA DO NORDESTE

Fortaleza x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 18:00

Taça da Copa do Nordeste Crédito: Fabio Souza/CBF

Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta terça-feira (2), às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2026. Em busca de mais uma taça regional, os dois clubes chegam à decisão após campanhas consistentes e eliminarem Sport e ABC, respectivamente. O Tricolor do Pici tenta conquistar seu quarto título do torneio, enquanto o Leão da Barra busca levantar a taça pela quinta vez na história.

Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo

A partida entre Fortaleza e Vitória terá transmissão ao vivo por SBT (TV aberta) e SportyNet (YouTube).

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 8

Fortaleza

O Fortaleza garantiu vaga na final após uma grande reação diante do Sport. Depois de perder o jogo de ida por 2x1 no Castelão, a equipe cearense venceu por 2x0 na Ilha do Retiro e avançou à decisão.

Apesar da classificação, o momento recente não é dos melhores. O Leão do Pici vem de derrota por 1x0 para o Athletic, fora de casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e tenta usar a decisão regional para recuperar a confiança.

Para a primeira partida da final, o técnico não poderá contar com o atacante Miritello, expulso no duelo de volta contra o Sport e suspenso automaticamente.

Vitória

O Vitória chega embalado pela campanha dominante na semifinal. O Rubro-Negro atropelou o ABC nos dois confrontos, vencendo por 6x2 no Barradão e depois por 4x3 na Arena das Dunas, garantindo presença na decisão com autoridade.

No entanto, o Leão da Barra também chega após resultado negativo no Brasileirão. Na última rodada da Série A, a equipe foi derrotada pelo Santos por 3x1, na Vila Belmiro.

Para o duelo no Castelão, o técnico Jair Ventura segue sem contar com Nathan Mendes, além dos lesionados de longa data Edu, Camutanga e Dudu. Em compensação, o lateral Ramon deve retornar ao time após desfalcar as últimas três partidas. Já o volante Gabriel Baralhas, que deixou o campo com dores na coxa diante do Santos, é dúvida para iniciar a decisão.

Prováveis escalações de Fortaleza x Vitória

João Ricardo; Mailton, Brítez, Luan Freitas, Lucas Gazal e Mucuri; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Vitinho e Luiz Fernando. Técnico Thiago Carpini.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenílson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

Jogo: Fortaleza x Vitória

Campeonato: Copa do Nordeste 2026

Fase: Final – jogo de ida

Data: Terça-feira, 2 de junho de 2026

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

Onde assistir: SBT e SportyNet

Arbitragem