FISCALIZAÇÃO

Anvisa suspende venda de xarope para tosse por risco de arritmia grave

Medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (27)

Millena Marques

Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:11

Xarope para tosse Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão total de venda e uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol, usada em diversos xaropes comercializados no Brasil.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (27) e passa a valer imediatamente.

A decisão atinge a fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso desses produtos —ou seja, retira completamente a substância do mercado.

De acordo com a agência, a Gerência de Farmacovigilância da Agência avaliou que os riscos associados ao uso dos produtos superam os benefícios, devido ao risco de arritmia grave com prolongamento do intervalo QT.