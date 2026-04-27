Anvisa suspende venda de xarope para tosse por risco de arritmia grave

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Millena Marques
Publicado em 27 de abril de 2026 às 14:11
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão total de venda e uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol, usada em diversos xaropes comercializados no Brasil.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (27) e passa a valer imediatamente.
A decisão atinge a fabricação, importação, distribuição, comercialização, propaganda e uso desses produtos —ou seja, retira completamente a substância do mercado.
De acordo com a agência, a Gerência de Farmacovigilância da Agência avaliou que os riscos associados ao uso dos produtos superam os benefícios, devido ao risco de arritmia grave com prolongamento do intervalo QT.
Pela avaliação, a situação é suficientemente grave para justificar a suspensão dos medicamentos que contenham a substância.