SORTE GRANDE!

Quina de R$ 15 milhões faz novo sortudo na Bahia; veja resultado

Bilhete teve quatro acertos dos cinco números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 04:45

Quina Crédito: Shutterstock

Uma aposta da Região Metropolitana de Salvador (RMS) tirou a sorte grande e faturou prêmio no concurso nº 7022 da Quina, da Caixa Econômica Federal. O apostador acertou quatro dos cinco números sorteados e ganhou mais de R$ 17 mil na noite desta segunda-feira (11).



O bilhete foi registrado na Loteria da Sorte Monte Gordo. Trata-se de uma aposta simples com cinco números apostados, que faturou R$ R$ 17.780,98.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram: 30 - 38 - 47 - 50 - 68.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta terça-feira (12), é de R$ 17,5 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.