Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quina de R$ 15 milhões faz novo sortudo na Bahia; veja resultado

Bilhete teve quatro acertos dos cinco números sorteados

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 04:45

Quina
Quina Crédito: Shutterstock

Uma aposta da Região Metropolitana de Salvador (RMS) tirou a sorte grande e faturou prêmio no concurso nº 7022 da Quina, da Caixa Econômica Federal. O apostador acertou quatro dos cinco números sorteados e ganhou mais de R$ 17 mil na noite desta segunda-feira (11).

O bilhete foi registrado na Loteria da Sorte Monte Gordo. Trata-se de uma aposta simples com cinco números apostados, que faturou R$ R$ 17.780,98. 

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Os números sorteados foram: 30 - 38 - 47 - 50 - 68.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta terça-feira (12), é de R$ 17,5 milhões.

Como jogar?

Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo aquece comércio de Salvador e impulsiona vendas no varejo

Copa do Mundo aquece comércio de Salvador e impulsiona vendas no varejo
Imagem - Inmet emite alerta amarelo de chuvas para oito cidades da Bahia

Inmet emite alerta amarelo de chuvas para oito cidades da Bahia
Imagem - Inteligência Artificial pode substituir um psicólogo? Entenda os riscos dessa prática

Inteligência Artificial pode substituir um psicólogo? Entenda os riscos dessa prática