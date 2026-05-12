Quina de R$ 15 milhões faz novo sortudo na Bahia; veja resultado

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Elaine Sanoli
Publicado em 12 de maio de 2026 às 04:45
Uma aposta da Região Metropolitana de Salvador (RMS) tirou a sorte grande e faturou prêmio no concurso nº 7022 da Quina, da Caixa Econômica Federal. O apostador acertou quatro dos cinco números sorteados e ganhou mais de R$ 17 mil na noite desta segunda-feira (11).
O bilhete foi registrado na Loteria da Sorte Monte Gordo. Trata-se de uma aposta simples com cinco números apostados, que faturou R$ R$ 17.780,98.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Os números sorteados foram: 30 - 38 - 47 - 50 - 68.
A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, desta terça-feira (12), é de R$ 17,5 milhões.
Para vencer, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.