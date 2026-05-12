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Chefe do CV preso em mansão de R$ 6 milhões fingia ser empresário e usava documento falso

Segundo a SSP-BA, dupla articulava envio de drogas, armas e lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 08:18

Casal de traficantes com atuação em Salvador preso na Bolívia Crédito: Reprodução

Kleber Nóbrega Pereira, o Kekeu, e Micaely Santos Silva, esposa dele, levavam uma vida que mascarava as ações criminosas pelo Comando Vermelho (CV). Localizados em uma mansão de R$ 6 milhões, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os dois fingiam ser empresários na Bolívia e apresentavam documentos falsos.

No entanto, Kekeu é apontado pelas investigações como líder da organização criminosa e comandava o envio de grandes carregamentos de armas e drogas para cidades do sul e sudoeste da Bahia, além de manter atuação criminosa também no Rio de Janeiro. Micaely Santos Silva, por sua vez, seria responsável pela movimentação financeira da facção e pela articulação de um esquema de lavagem de dinheiro utilizado pelo grupo criminoso.

Momento da prisão do casal

Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução
Líder de facção e mulher são presos em operação por Alberto Maraux/SSP
Ficco e PF participaram da ação por Alberto Maraux/SSP
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Líder de facção foi preso com a mulher na Bolívia por Reprodução

O casal foi encontrado no domingo (10), em uma residência de alto padrão na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Antes da captura, os dois teriam passado por La Paz, capital do país. Ambos possuíam mandados de prisão em aberto no Brasil. 

“Kekeu” também é suspeito de envolvimento em homicídios, roubos, corrupção de menores e outros crimes relacionados ao tráfico de drogas e atuação de facções criminosas.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados para custódia da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), na Bolívia. O processo de extradição deve ser iniciado após alinhamento entre autoridades bolivianas e forças de segurança da Bahia.

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Tags:

Bahia Comando Vermelho Traficantes Casal Preso

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