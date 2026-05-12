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'Capital do biscoito' da Bahia é a cidade mais fria do Nordeste com menos de 13 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta segunda-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 12,1 °C nesta segunda-feira (11). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 12,9 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Além da "Suíça baiana", outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Correntina, no oeste baiano, com 13,7 °C e Lençóis, na Chapada Diamantina, com 14,8 ºC.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62