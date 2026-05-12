Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira (12)

Prêmio está acumulado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:27

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (12) o sorteio do concurso 3007 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 52 milhões. O valor está acumulado após nenhuma aposta acertar as seis dezenas no último concurso.

No sorteio realizado no fim de semana, os números sorteados foram: 25, 42, 45, 48, 50 e 60.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Na faixa de cinco acertos, 39 apostas foram premiadas, e cada uma vai receber R$ 59.801,78. Já na quadra, com quatro dezenas acertadas, 2.904 apostas ganharam R$ 1.323,82 cada.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h desta terça-feira, em casas lotéricas credenciadas ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa.

Tags:

Loteria Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Massa de origem polar provoca dia mais gelado do Brasil; veja previsão

Massa de origem polar provoca dia mais gelado do Brasil; veja previsão
Imagem - Mulher morta pelo marido em festa de casamento tentou fugir, foi encurralada e levou seis tiros

Mulher morta pelo marido em festa de casamento tentou fugir, foi encurralada e levou seis tiros
Imagem - Anvisa manda recolher lotes de Mounjaro por irregularidades

Anvisa manda recolher lotes de Mounjaro por irregularidades