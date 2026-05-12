LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira (12)

Prêmio está acumulado

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:27

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (12) o sorteio do concurso 3007 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 52 milhões. O valor está acumulado após nenhuma aposta acertar as seis dezenas no último concurso.

No sorteio realizado no fim de semana, os números sorteados foram: 25, 42, 45, 48, 50 e 60.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Na faixa de cinco acertos, 39 apostas foram premiadas, e cada uma vai receber R$ 59.801,78. Já na quadra, com quatro dezenas acertadas, 2.904 apostas ganharam R$ 1.323,82 cada.