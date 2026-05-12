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Mulher morta pelo marido em festa de casamento tentou fugir, foi encurralada e levou seis tiros

Nájylla Duenas Nascimento, 34 anos, foi executada do lado de fora da festa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:10

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento Crédito: Reprodução

A perícia que analisou a cena do feminicídio de Nájylla Duenas Nascimento, 34 anos, em Campinas, no interior de São Paulo, aponta que o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, 55, teria perseguido e encurralado a esposa antes de matá-la a tiros durante a festa de casamento do casal. As informações são da EPTV.

Segundo boletim de ocorência, os primeiros disparos aconteceram do lado de fora da residência. A sequência de tiros teria seguido por uma escadaria até um terreno vizinho, onde a vítima acabou encurralada pelo suspeito. Nájylla morreu ainda no local. O policial militar responsável pelo isolamento da área relatou que a mulher apresentava três perfurações compatíveis com disparos na região do tórax, além de duas lesões no antebraço esquerdo e uma no dedo mínimo da mão direita.

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento

Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução
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Nájylla foi morta a tiros na festa de casamento por Reprodução

Ao todo, a perícia contabilizou seis marcas de tiros no corpo da vítima. Daniel Barbosa Marinho foi preso em flagrante após o feminicídio. Segundo a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação depois do crime. Em nota, a defesa do guarda afirmou que acompanha o caso “confiando na investigação técnica e imparcial” e destacou que o suspeito se apresentou espontaneamente às autoridades.

Ainda segundo o registro policial, o agente pegou a arma funcional, agrediu a mulher e efetuou disparos contra ela antes de deixar o local. Testemunhas contaram que o guarda retornou pouco tempo depois e voltou a atirar na vítima. Nájylla chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

O guarda municipal já tinha agredido a esposa antes do casamento, segundo relato dos familiares da vítima. O caso foi tratado como feminicídio. Conforme informou a Guarda Municipal, o próprio agente acionou a corporação após o crime. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde acabou autuado em flagrante.

“A Guarda Municipal lamenta profundamente o fato e reafirma seu compromisso com o combate a qualquer forma de violência”, informou a corporação em nota. A Guarda também informou que a Corregedoria acompanha o caso e deve instaurar procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do servidor.

O suspeito integra a Guarda Municipal desde 1998. Atualmente, ele trabalhava em funções internas em uma das bases operacionais da corporação.

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Tags:

Guarda Municipal Daniel Barbosa Marinho Matou Esposa em Casamento Nájylla Duenas Nascimento

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