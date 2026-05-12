RISCO DE GEADA

Massa de origem polar provoca dia mais gelado do Brasil; veja previsão

Temperatura mais baixa foi de -3,1°C, em Santa Catarina

Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:22

Risco é de geada em regiões do Brasil Crédito: Shutterstock

A influência de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas em diversas capitais e provocou o dia mais gelado do ano no Brasil, na segunda-feira (11), segundo a Climatempo. Ao todo, 26 cidades do Sul registraram temperaturas abaixo de 0°C, e a previsão é de geada forte nesta terça-feira (12).

De acordo com medições de instituições que monitoram o clima no país, oito das 10 menores temperaturas registradas no Brasil em 2026 ocorreram no dia 11 de maio, todas abaixo de 0°C (veja ranking abaixo).

Segundo levantamento da Climatempo, a menor temperatura registrada no país em 2026 até o momento foi de -3,3°C, em São Joaquim, na região dos Caminhos da Neve, na Serra de Santa Catarina, no dia 28 de abril. A área é conhecida por ser uma das mais frias do estado.

Apesar disso, o dia 11 de maio foi considerado o mais gelado do ano no Brasil devido à quantidade de cidades com temperaturas negativas. Ao todo, 26 municípios do Sul do país registraram marcas abaixo de 0°C.

Confira as menores temperaturas registradas em 2026:

Confira as menores temperaturas registradas em 2026: 1 de 8

Nesta terça-feira (12), o centro da massa de ar frio permanece sobre o Sul do Brasil, mantendo as temperaturas muito baixas. A previsão indica novos registros abaixo de 0°C nos três estados da região.

Há risco de geada em quase todas as áreas do Sul do país, além do sul de Mato Grosso do Sul e do sul de São Paulo. Também há possibilidade de formação de gelo nas áreas mais altas da Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, em cidades como Maria da Fé, Monte Verde e Campos do Jordão.