Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Massa de origem polar provoca dia mais gelado do Brasil; veja previsão

Temperatura mais baixa foi de -3,1°C, em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:22

Inmet emite alerta de geada para 31 cidades brasileiras; veja lista
Risco é de geada em regiões do Brasil Crédito: Shutterstock

A influência de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas em diversas capitais e provocou o dia mais gelado do ano no Brasil, na segunda-feira (11), segundo a Climatempo. Ao todo, 26 cidades do Sul registraram temperaturas abaixo de 0°C, e a previsão é de geada forte nesta terça-feira (12).

De acordo com medições de instituições que monitoram o clima no país, oito das 10 menores temperaturas registradas no Brasil em 2026 ocorreram no dia 11 de maio, todas abaixo de 0°C (veja ranking abaixo).

Segundo levantamento da Climatempo, a menor temperatura registrada no país em 2026 até o momento foi de -3,3°C, em São Joaquim, na região dos Caminhos da Neve, na Serra de Santa Catarina, no dia 28 de abril. A área é conhecida por ser uma das mais frias do estado.

Apesar disso, o dia 11 de maio foi considerado o mais gelado do ano no Brasil devido à quantidade de cidades com temperaturas negativas. Ao todo, 26 municípios do Sul do país registraram marcas abaixo de 0°C.

Confira as menores temperaturas registradas em 2026:

Confira as menores temperaturas registradas em 2026:

28/04/26 — -3,3°C — São Joaquim/Caminhos da Neve (SC) por Shutterstock
11/05/26 — -3,1°C — Urupema/Morro de Urupema (SC) por Shutterstock
11/05/26 — -2,4°C — Entre Rios (PR) por Shutterstock
11/05/26 — -2,2°C — Urubici/Mundo Novo (SC) por Shutterstock
11/05/26 — -2,0°C — General Carneiro (PR) por Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil
11/05/26 — -2,0°C — São Joaquim/Cruzeiro (SC) por Shutterstock
28/04/26 — -1,9°C — Painel/Fazenda Velha (SC) por Paulo Pinto/Agência Brasil
11/05/26 — -1,4°C — Ponte Alta do Norte (SC) por Paulo Pinto/Agência Brasil
1 de 8
28/04/26 — -3,3°C — São Joaquim/Caminhos da Neve (SC) por Shutterstock

Nesta terça-feira (12), o centro da massa de ar frio permanece sobre o Sul do Brasil, mantendo as temperaturas muito baixas. A previsão indica novos registros abaixo de 0°C nos três estados da região.

Há risco de geada em quase todas as áreas do Sul do país, além do sul de Mato Grosso do Sul e do sul de São Paulo. Também há possibilidade de formação de gelo nas áreas mais altas da Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, em cidades como Maria da Fé, Monte Verde e Campos do Jordão.

Na quarta-feira (13), a massa de ar frio deve avançar para o oceano, permitindo uma rápida elevação das temperaturas no centro-sul do país. A madrugada ainda será fria, mas sem a intensidade registrada nos últimos dias.

Tags:

Frio Previsão do Tempo

Mais recentes

Imagem - Mulher morta pelo marido em festa de casamento tentou fugir, foi encurralada e levou seis tiros

Mulher morta pelo marido em festa de casamento tentou fugir, foi encurralada e levou seis tiros
Imagem - Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira (12)

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira (12)
Imagem - Anvisa manda recolher lotes de Mounjaro por irregularidades

Anvisa manda recolher lotes de Mounjaro por irregularidades