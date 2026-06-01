VEJA A PREVISÃO

Salvador registra o maior volume de chuva do Brasil em 24 horas

Informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:49

Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador foi a cidade do Brasil com o maior volume de chuva no domingo (31). Foram registrados 66,8 milímetros (mm) na capital baiana em 24 horas, segundo o ranking divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital baiana e outras 130 cidades do estado estão sob alerta amarelo para chuvas fortes, de acordo com o instituto.

Depois de Salvador, as cidades brasileiras que registraram os maiores volumes de chuva foram Tomé Açu e Altamira, ambas no Pará, com 48,4 (mm) e 38,2 (mm), respectivamente. Integram ainda a lista Parintins, no Amazonas, com 35,2 mm, e São Luís, no Maranhão, 35 mm.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nas últimas 72h, foram registrados cerca de 160 mm de chuva na cidade. Entre as regiões mais afetadas estão: Barra (157 mm), Barris (148.2 mm), Rio Vermelho (147.8 mm), Ondina (143.4 mm) e Federação (136.9 mm). Segundo, Adriano Silveira, diretor-geral da Codesal, a capital está em nível de Observação.

“A frente fria associada ao ‘cavado’ perderá força ao longo desta segunda-feira e amanhã [terça] já teremos tempo mais firme. As chuvas nestes dias serão fracas ou moderadas. Porém, a partir de quarta-feira (3), uma nova frente fria vai provocar chuvas moderadas a fortes na nossa cidade, trazendo também rajadas fortes de vento”, explicou.

Ainda segundo o gestor da Codesal, apesar do volume de chuvas ter sido considerável no fim de semana, elas atingiram com maior intensidade outras regiões da cidade e com menor força áreas mais sensíveis, onde estão as sirenes, por exemplo.

As rajadas de vento no final de semana atingiram até 45 km/h. O normal seria até 20 km/h, para ser considerado fraco, ou até 30 km/h, para ser considerado moderado. O cavado é um sistema meteorológico que propicia grande volume de chuvas, raios, trovões e ventos fortes. No entanto, não foram registrados raios e trovões neste período.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo de chuvas e ventos intensos para Salvador e outras 130 cidades baianas. O alerta é válido até sexta-feira (5), podendo ser prorrogado. Os municípios afetados estão nas regiões nordeste, centro-norte, centro-sul, sul e Região Metropolitana de Salvador.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A orientação é, em caso de rajadas, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é orientado evitar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Lista de cidades sob alerta do Inmet

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Aporá

Apuarema

Araçás

Araci

Aramari

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Biritinga

Brejões

Buerarema

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeal

Candeias

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Cipó

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Cravolândia

Crisópolis

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Gandu

Gongogi

Governador Mangabeira

Ibirapitanga

Ibirataia

Ichu

Igrapiúna

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipirá

Irará

Itabuna

Itacaré

Itajuípe

Itamari

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Itapitanga

Itatim

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Jiquiriçá

Laje

Lamarão

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Milagres

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Ibiá

Nova Soure

Olindina

Ouriçangas

Pedrão

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Riachão do Jacuípe

Ribeira do Amparo

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Inês

Santanópolis

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Serra Preta

Serrinha

Simões Filho

Tanquinho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tucano

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz