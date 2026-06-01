VEJA A LISTA

Salvador e outras 130 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, diz Inmet

Capital baiana registrou o maior volume de chuva do país em 24 horas

Maysa Polcri

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:16

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para 131 cidades da Bahia, incluindo municípios das regiões nordeste, centro-norte, centro-sul, sul do estado e da Região Metropolitana de Salvador. O aviso é válido até sexta-feira (5), mas pode ser prorrogado conforme as condições meteorológicas.

Entre as cidades que estão sob alerta estão Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Valença, Alagoinhas e Serrinha. Veja a lista completa abaixo.

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de ocorrências mais graves é considerado baixo.

O instituto alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é orientado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante os períodos de instabilidade. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Salvador

Salvador foi a cidade do Brasil com o maior volume de chuva no domingo (31). Foram registrados 66,8 milímetros (mm) na capital baiana em 24 horas, segundo o Inmet.

Depois de Salvador, as cidades brasileiras que registraram os maiores volumes de chuva foram Tomé Açu e Altamira, ambas no Pará, com 48,4 (mm) e 38,2 (mm), respectivamente. Integram ainda a lista Parintins, no Amazonas, com 35,2 mm, e São Luís, no Maranhão, 35 mm.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nas últimas 72h, foram registrados cerca de 160 mm de chuva na cidade. Entre as regiões mais afetadas estão: Barra (157 mm), Barris (148.2 mm), Rio Vermelho (147.8 mm), Ondina (143.4 mm) e Federação (136.9 mm). Segundo, Adriano Silveira, diretor-geral da Codesal, a capital está em nível de Observação.

“A frente fria associada ao ‘cavado’ perderá força ao longo desta segunda-feira e amanhã [terça] já teremos tempo mais firme. As chuvas nestes dias serão fracas ou moderadas. Porém, a partir de quarta-feira (3), uma nova frente fria vai provocar chuvas moderadas a fortes na nossa cidade, trazendo também rajadas fortes de vento”, explicou.

Ainda segundo o gestor da Codesal, apesar do volume de chuvas ter sido considerável no fim de semana, elas atingiram com maior intensidade outras regiões da cidade e com menor força áreas mais sensíveis, onde estão as sirenes, por exemplo.

Cidades baianas sob alerta de chuvas

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Aporá

Apuarema

Araçás

Araci

Aramari

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Biritinga

Brejões

Buerarema

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeal

Candeias

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Cipó

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Cravolândia

Crisópolis

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Gandu

Gongogi

Governador Mangabeira

Ibirapitanga

Ibirataia

Ichu

Igrapiúna

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipirá

Irará

Itabuna

Itacaré

Itajuípe

Itamari

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Itapitanga

Itatim

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Jiquiriçá

Laje

Lamarão

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Milagres

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Ibiá

Nova Soure

Olindina

Ouriçangas

Pedrão

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Rafael Jambeiro

Riachão do Jacuípe

Ribeira do Amparo

Rio Real

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Inês

Santanópolis

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Serra Preta

Serrinha

Simões Filho

Tanquinho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tucano

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz