Salvador e outras 130 cidades da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas, diz Inmet

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Maysa Polcri
Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:16
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para 131 cidades da Bahia, incluindo municípios das regiões nordeste, centro-norte, centro-sul, sul do estado e da Região Metropolitana de Salvador. O aviso é válido até sexta-feira (5), mas pode ser prorrogado conforme as condições meteorológicas.
Entre as cidades que estão sob alerta estão Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Ilhéus, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas, Valença, Alagoinhas e Serrinha. Veja a lista completa abaixo.
Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidades entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de ocorrências mais graves é considerado baixo.
O instituto alerta para a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é orientado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante os períodos de instabilidade. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Salvador foi a cidade do Brasil com o maior volume de chuva no domingo (31). Foram registrados 66,8 milímetros (mm) na capital baiana em 24 horas, segundo o Inmet.
Depois de Salvador, as cidades brasileiras que registraram os maiores volumes de chuva foram Tomé Açu e Altamira, ambas no Pará, com 48,4 (mm) e 38,2 (mm), respectivamente. Integram ainda a lista Parintins, no Amazonas, com 35,2 mm, e São Luís, no Maranhão, 35 mm.
De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nas últimas 72h, foram registrados cerca de 160 mm de chuva na cidade. Entre as regiões mais afetadas estão: Barra (157 mm), Barris (148.2 mm), Rio Vermelho (147.8 mm), Ondina (143.4 mm) e Federação (136.9 mm). Segundo, Adriano Silveira, diretor-geral da Codesal, a capital está em nível de Observação.
“A frente fria associada ao ‘cavado’ perderá força ao longo desta segunda-feira e amanhã [terça] já teremos tempo mais firme. As chuvas nestes dias serão fracas ou moderadas. Porém, a partir de quarta-feira (3), uma nova frente fria vai provocar chuvas moderadas a fortes na nossa cidade, trazendo também rajadas fortes de vento”, explicou.
Ainda segundo o gestor da Codesal, apesar do volume de chuvas ter sido considerável no fim de semana, elas atingiram com maior intensidade outras regiões da cidade e com menor força áreas mais sensíveis, onde estão as sirenes, por exemplo.
Acajutiba
Água Fria
Alagoinhas
Amargosa
Amélia Rodrigues
Anguera
Antônio Cardoso
Aporá
Apuarema
Araçás
Araci
Aramari
Aratuípe
Aurelino Leal
Barra do Rocha
Barro Preto
Biritinga
Brejões
Buerarema
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Camamu
Candeal
Candeias
Cardeal da Silva
Castro Alves
Catu
Cipó
Coaraci
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Jacuípe
Conde
Coração de Maria
Cravolândia
Crisópolis
Cruz das Almas
Dias d'Ávila
Dom Macedo Costa
Elísio Medrado
Entre Rios
Esplanada
Feira de Santana
Gandu
Gongogi
Governador Mangabeira
Ibirapitanga
Ibirataia
Ichu
Igrapiúna
Ilhéus
Inhambupe
Ipecaetá
Ipirá
Irará
Itabuna
Itacaré
Itajuípe
Itamari
Itanagra
Itaparica
Itapicuru
Itapitanga
Itatim
Ituberá
Jaguaripe
Jandaíra
Jiquiriçá
Laje
Lamarão
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Maragogipe
Maraú
Mata de São João
Milagres
Muniz Ferreira
Muritiba
Mutuípe
Nazaré
Nilo Peçanha
Nova Ibiá
Nova Soure
Olindina
Ouriçangas
Pedrão
Piraí do Norte
Pojuca
Presidente Tancredo Neves
Rafael Jambeiro
Riachão do Jacuípe
Ribeira do Amparo
Rio Real
Salinas da Margarida
Salvador
Santa Bárbara
Santa Inês
Santanópolis
Santa Terezinha
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Santo Estêvão
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Sátiro Dias
Saubara
Serra Preta
Serrinha
Simões Filho
Tanquinho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Teofilândia
Teolândia
Terra Nova
Tucano
Ubaíra
Ubaitaba
Ubatã
Uruçuca
Valença
Varzedo
Vera Cruz
Wenceslau Guimarães