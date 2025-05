RIO GRANDE DO NORTE

Suspeito de importunar sexualmente mais de 15 mulheres em ônibus de universidade é preso

Homem já havia sido preso outras duas vezes pelo mesmo crime

Um homem suspeito de cometer importunação sexual contra mais de 15 mulheres no ônibus circular Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi preso em um condomínio de Natal, na última sexta-feira (16). >

De acordo com informações do g1 Rio Grande do Norte, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Natal (Deam) recebeu pelo menos 20 denúncias de importunação sexual no circular. Ouvidoria da universidade recebeu quase 30. >