CONFUSÃO

Presidente de comissão da OAB é presa por invadir casa e agredir três irmãs

Caso aconteceu após uma das vítimas descobrir uma traição na casa da suspeita

Millena Marques

Publicado em 19 de maio de 2025 às 08:39

Daline Fernandes é presidente Comissão de Direito do Trabalho da Subseção da OAB de Sinop Crédito: Reprodução

A advogada Daline Bueno Fernandes, de 36 anos, foi presa suspeita de invadir uma casa e agredir três irmãs em Sinop, cidade do Mato Grosso, no último sábado (17). O caso ocorreu após uma das vítimas descobrir que foi traída em uma festa na casa de Daline, que é presidente Comissão de Direito do Trabalho da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Sinop. >

De acordo com informações do g1 Mato Grosso, a Polícia Militar foi acionada por uma das vítimas por volta de 10h40, contando que tudo começou após descobrir que o marido a traiu com uma outra mulher na casa de Daline. Ela foi até a casa da advogada e disse que iria se divorciar. >

Ao voltar para casa, a mulher deixou o portão aberto. Segundo o relato, Daline entrou na propriedade acompanhada de seu marido e começou a agredir a vítima e duas irmãs dela, que também estavam no local. >

Segundo a polícia, o marido de Daline segurou as mulheres pelos abraços durante as agressões. A advogada ainda teria rasgado as roupas de uma das vítimas, deixando-a nua, e tentou usar pedaços de vidro de um porta-retrato para ferir uma das irmãs. Daline ainda arrancou tufos de cabelo das vítimas com as mãos. >