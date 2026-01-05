BAHIA

Protesto por reabertura da ponte sobre o Rio Jequitinhonha termina em confusão na BR-101

Veículos de carga estão proibidos de transitar na via desde o dia 24 de dezembro

Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:59

Protesto e confusão na BR-101 Crédito: Reprodução

A proibição da passagem de veículos de carga na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, voltou a ser alvo de protestos em Itapebi, no sul da Bahia. Nesta segunda-feira (5), manifestantes bloquearam um trecho da via com pneus e pedaços de madeira. Houve registro de confusão.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que algumas pessoas chegaram a ser agredidas durante o protesto. Manifestantes utilizaram pedaços de madeiras em meio à confusão. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), responsável pela ponte, a via já estava completamente liberada no início da tarde.

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha 1 de 3

O protesto pede agilidade para a liberação da ponte - que está com restrição de tráfego desde maio de 2025 - para todos os tipos de veículos. Desde o dia 24 de dezembro, apenas veículos leves de passeio, vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões com até dois eixos podem utilizar a ponte. Os demais veículos de carga devem utilizar o desvio da Veracel, que é alvo de críticas pelas condições ruins da estrada.

Segundo o Dnit, a restrição ocorre após ser constatado que condutores de veículos de carga estavam descumprindo a sinalização e as orientações de uso da ponte sobre o Rio Jequitinhonha. Não há previsão de liberação total da ponte.

Impactos

A BR-101 é uma das principais rodovias do país e tem papel estratégico na integração logística da Bahia. Em julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte. O investimento total será de R$ 104,7 milhões, valor que contempla a recuperação, reforço e monitoramento da travessia atual, além dos acessos e adaptações no traçado da rodovia.



A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas do Dnit, que identificaram a necessidade de intervenções imediatas na estrutura existente. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

