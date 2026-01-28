TEATRO

'Tartufo - O Impostor' celebra 1 ano com apresentações no pré-Carnaval de Salvador

Comédia de Os Argonautas terá três sessões especiais durante a programação de verão

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:38

TARTUFO – O IMPOSTOR Crédito: Divulgação

A comédia “Tartufo - O Impostor” comemora um ano em cartaz com três apresentações especiais no período de pré-Carnaval de Salvador. A montagem é uma versão baiana do clássico de Molière e vem conquistando o público com humor, crítica social e interação direta com a plateia.

As apresentações acontecem nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, às 19h30, na Casa Rosa – Teatro Cambará. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), com classificação indicativa livre.

O espetáculo celebra ainda os 25 anos da companhia Os Argonautas e os 30 anos de carreira dos atores Marcelo Flores e Alethea Novaes. Contemplada pelos editais da Lei Paulo Gustavo, a produção foi realizada com apoio do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura.

TARTUFO 1 de 3

Dirigido e protagonizado por Marcelo Flores, que interpreta o impostor Tartufo, o elenco conta também com Alethea Novaes, Celso Jr., Tarsila Carvalho, Tiago Querino, Marcos Barreto e Rapha Gouveia. A encenação mantém a estrutura do texto clássico, mas dialoga com a atualidade ao satirizar o abuso da fé, o poder e a hipocrisia moral.

Com cenas ágeis, música original e referências contemporâneas de humor, “Tartufo - O Impostor” aposta em uma linguagem acessível e popular, consolidando-se como uma opção de destaque na agenda cultural do verão soteropolitano.

SERVIÇO

Espetáculo: Tartufo - O Impostor

Dias: 06, 07 e 08 de Fevereiro

Horário: 19h30

Local: CASA ROSA/ TEATRO CAMBARÁ

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) | R$ 40,00 (meia)