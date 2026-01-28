ACIDENTE

Motorista idoso com sinais de embriaguez bate em ambulância e é preso em Salvador

Homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter consumido bebida alcoólica

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:04

Caminhonete colide com ambulância do Samu em Salvador Crédito: Divulgação/PRF

Um idoso de 62 anos foi preso após bater a caminhonete que dirigia na traseira de uma ambulância. O caso foi registrado no km 623 da BR-324, em Salvador. O motorista foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caso foi registrado na madrugada do último sábado (24), mas só foi divulgado pela PRF nesta quarta (28). Segundo a corporação, o impacto da batida fez com que a ambulância fosse projetada e atingisse outro veículo de emergência que também estava no local.

O motorista da caminhonete recusou-se a fazer o teste com bafômetro, mas exibia visíveis sinais de embriaguez, segundo a PRF, e confessou ter ingerido bebida alcoólica durante a madrugada.

Os policiais lavraram um Termo de Constatação de Embriaguez, documento que detalha o conjunto de sinais de ingestão de álcool constatados no ato da abordagem.