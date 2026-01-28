Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista idoso com sinais de embriaguez bate em ambulância e é preso em Salvador

Homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou ter consumido bebida alcoólica

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:04

Caminhonete colide com ambulância do Samu em Salvador
Caminhonete colide com ambulância do Samu em Salvador Crédito: Divulgação/PRF

Um idoso de 62 anos foi preso após bater a caminhonete que dirigia na traseira de uma ambulância. O caso foi registrado no km 623 da BR-324, em Salvador. O motorista foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

O caso foi registrado na madrugada do último sábado (24), mas só foi divulgado pela PRF nesta quarta (28). Segundo a corporação, o impacto da batida fez com que a ambulância fosse projetada e atingisse outro veículo de emergência que também estava no local.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
1 de 14
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

O motorista da caminhonete recusou-se a fazer o teste com bafômetro, mas exibia visíveis sinais de embriaguez, segundo a PRF, e confessou ter ingerido bebida alcoólica durante a madrugada.

Os policiais lavraram um Termo de Constatação de Embriaguez, documento que detalha o conjunto de sinais de ingestão de álcool constatados no ato da abordagem.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Salvador, onde foi registrado a ocorrência pelo crime de embriaguez ao volante.

Mais recentes

Imagem - Postos de combustíveis na RMS são alvo de operação da polícia por indícios de fraude

Postos de combustíveis na RMS são alvo de operação da polícia por indícios de fraude
Imagem - Justiça define data de audiência de zelador que espancou moradora e ateou fogo em prédio no Rio Vermelho

Justiça define data de audiência de zelador que espancou moradora e ateou fogo em prédio no Rio Vermelho
Imagem - 'Tartufo - O Impostor' celebra 1 ano com apresentações no pré-Carnaval de Salvador

'Tartufo - O Impostor' celebra 1 ano com apresentações no pré-Carnaval de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção
01

Gerente da Katiara: traficante morto em explosão de granada era 'Coringa' de facção

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
03

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
04

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha