Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:04
Um idoso de 62 anos foi preso após bater a caminhonete que dirigia na traseira de uma ambulância. O caso foi registrado no km 623 da BR-324, em Salvador. O motorista foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O caso foi registrado na madrugada do último sábado (24), mas só foi divulgado pela PRF nesta quarta (28). Segundo a corporação, o impacto da batida fez com que a ambulância fosse projetada e atingisse outro veículo de emergência que também estava no local.
PRF em ação
O motorista da caminhonete recusou-se a fazer o teste com bafômetro, mas exibia visíveis sinais de embriaguez, segundo a PRF, e confessou ter ingerido bebida alcoólica durante a madrugada.
Os policiais lavraram um Termo de Constatação de Embriaguez, documento que detalha o conjunto de sinais de ingestão de álcool constatados no ato da abordagem.
Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes de Salvador, onde foi registrado a ocorrência pelo crime de embriaguez ao volante.