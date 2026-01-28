Acesse sua conta
GOL sorteia 25 mil milhas e prêmios em voos de Salvador para o Rio

Clientes poderão ser premiados até sábado (31)

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:44

GOL sorteia malas premiadas para passageiros até o dia 31 de janeiro Crédito: Victor Erlacher Espindula/Divulgação GOL

Os clientes da GOL que partirem de Salvador rumo ao Rio de Janeiro, entre esta quarta-feira (28) e sábado (31) vão concorrer a uma mala repleta de prêmios, que incluem desde itens para viagens até 25 mil milhas na Smiles – o que já garante pelo menos um voo com custo somente de taxas. A ação faz parte da celebração dos 25 anos da companhia aérea, que traz a nova assinatura “Inteligência faz a gente voar” como marca desse novo ciclo.

Para reforçar a mensagem para o público, a GOL surpreendeu os passageiros de três voos com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim – o RIOgaleão (GIG) –, um de seus principais hubs no Brasil, com sorteios nos voos G3 2055, Natal-Rio de Janeiro, G3 2037, Salvador-Rio de Janeiro, e G3 2031, Fortaleza-Rio de Janeiro.

No total, 25 clientes foram premiados com malas personalizadas somente nesta quarta, mas a expectativa é que esse número triplique, chegando a 75 clientes até o final da campanha. Entre os benefícios conquistados com o upgrade na Smiles, a depender da categoria, os clientes podem contar com despacho gratuito de bagagem e acesso aos assentos GOL+Conforto nos voos domésticos.

Também está é possível ganhar, através das malas premiadas, acesso aos assentos GOL Premium Economy nos voos internacionais, facilidade para antecipar ou remarcar voos, embarque prioritário, concierge 24 horas e possibilidade de desfrutar dos Lounges GOL Smiles nos aeroportos de Guarulhos e RIOgaleão.

Segundo Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da GOL, a ação reforça o modelo de negócio da companhia, que, conforme afirma, é pautado pela democratização do acesso à aviação no Brasil e pelo pioneirismo em proporcionar soluções inovadoras para os clientes.

“A GOL tem se destacado continuamente pela pontualidade e pela forte expansão de malha nacional e internacional que proporcionam melhores conexões aos Clientes. Queremos celebrar esse legado e mostrar como essa essência inteligente segue fazendo a diferença, facilitando a experiência e trazendo ainda mais benefícios para quem escolhe voar com a gente”, ressalta Mateus.

Tags:

Bahia Salvador Viagem rio de Janeiro Voo Prêmio Voos

