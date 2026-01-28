Acesse sua conta
Postos de combustíveis na RMS são alvo de operação da polícia por indícios de fraude

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:26

Operação apreendeu celulares em postos de gasolina
Operação apreendeu celulares em postos de gasolina Crédito: Bruno Ricardo/Divulgação

Postos de combustíveis localizados nas cidades de Lauro de Freitas e Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, foram alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (28). Os locais são investigados por prática de adulteração e fraude na venda de combustíveis. 

A operação, batizada de Acesso Remoto, cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas duas cidades. A polícia não informou quais postos são alvo da investigação. 

O nome da operação faz referência ao esquema utilizado pelos postos para fraudar a venda, segundo a Polícia Civil. Mecanismos eletrônicos subterrâneos acionados remotamente permitiriam a manipulação do volume e da composição química dos produtos comercializados.

De acordo com o inquérito, a tecnologia empregada envolve a inserção de chips eletrônicos em bombas de combustíveis e válvulas subterrâneas, estrutura que demanda obra de engenharia especializada, o que dificulta a identificação das fraudes em fiscalizações convencionais. 

A operação conta com o apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro). Foram apreendidos aparelhos celulares, que serão periciados, e devem contribuir para as investigações. 

