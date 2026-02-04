CONTAGEM REGRESSIVA

Furdunço abre o pré-Carnaval de Salvador nesse sábado (7); confira a programação completa

BaianaSystem, Armandinho e Irmãos Macedo e Parangolé: ao todo, 57 atrações vão desfilar no Circuito Orlando Tapajós

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 15:20

Barra lotada durante o Furdunço de domingo (23) Crédito: Marina Silva/CORREIO

O clima de Carnaval tomará conta do circuito Barra/Ondina neste sábado (7). Melhor, para ser mais preciso, no sentido Ondina/Barra. É que o Furdunço abre alas para o primeiro dia oficial do pré-Carnaval de Salvador, com atrações desfilando pelo Circuito Orlando Tapajós, a partir das 14h. A festa, que já se tornou tradição no fim de semana que antecede a folia oficial, teve a data alterada do domingo para o sábado, prometendo manter a mesma alegria e animação dos anos anteriores. Ao todo, 57 atrações vão percorrer o circuito, reunindo artistas consagrados, bandas e grupos culturais que representam a diversidade e a riqueza da música baiana.

Entre os destaques estão BaianaSystem, Armandinho e Irmãos Macedo, Parangolé, Daniela Mercury, Pagodart, Escandurras, Filhos de Jorge, Kart Love, Mambolada, FitDance e Negracor, além de uma programação ampla com artistas e projetos culturais da cidade. De acordo com o o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, a mudança do Furdunço para o sábado foi uma decisão estratégica.

"É um evento com duração mais extensa, que ocupa muitas horas de programação, e o sábado permite que o público aproveite até o fim, sem a preocupação com o dia seguinte. Diferentemente do domingo, quando muitas pessoas já precisam se preparar para a segunda-feira, o sábado garante mais tempo de festa, maior circulação de pessoas e impacto econômico para a cidade”, afirmou.

Para o gestor, esta deve ser a maior edição do pré-Carnaval da última década. “Salvador vive um momento vibrante, com ocupação intensa dos espaços públicos, diversidade cultural e uma energia que se reflete na participação popular e no interesse dos turistas. O Fuzuê e o Furdunço são símbolos desse auge, de uma cidade viva, criativa e protagonista no cenário nacional. Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais esse movimento, consolidando Salvador como referência absoluta em cultura, festa popular e economia criativa”, completou.

Desfilando pela primeira vez no Furdunço, o cantor Biel Brito, vocalista do grupo DiDengo, não esconde a ansiedade. “Participar do Furdunço pela primeira vez é a realização de um sonho. Salvador respira música e alegria, e poder levar o som da DiDengo para esse momento tão especial é uma emoção gigantesca. É um dos maiores eventos do pré-Carnaval do Brasil, e estamos muito felizes em fazer parte dessa história. Vai ser um dia inesquecível”, disse.

Veterano na festa, o cantor Danniel Vieira também integra a programação e ainda vai encerrar o Carnaval oficial com o tradicional Arrastão na Quarta-Feira de Cinzas. “O Furdunço já faz parte da minha história, e estar nele mais uma vez é motivo de alegria. Pode ter certeza de que será um show cheio de energia, romantismo e animação. Cada apresentação é como se fosse a primeira. É um evento especial, com um clima diferente, e eu só tenho a agradecer por viver isso mais um ano”, afirmou.