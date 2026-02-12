Acesse sua conta
Paquitas, jetski e tubarão: foliões abusam da criatividade nas fantasias de Carnaval

Produções chamam a atenção de quem passa pelo circuito Barra-Ondina

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 22:08

Paquitas, jetski e tubarão: foliões inovam na criatividade das fantasias de Carnaval
Paquitas, jetski e tubarão: foliões inovam na criatividade das fantasias de Carnaval Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Das mais simples às mais elaboradas, as fantasias são uma atração no Carnaval de Salvador. Inspirados pelos temas do momento, os foliões levam sua criatividade ao limite e montam looks que chamam a atenção de quem vai ao circuito. No Circuito Barra-Ondina não foi diferente: teve anjinho, diabinho, até jetski e tubarão.

Inspirados pela música Jetski, do cantor Pedro Sampaio, os cariocas Leandro Sarmieri, 36 anos e Fabrício Figueiredo, 32, compraram uma versão inflável do veículo montaram seus looks para o Carnaval. Leandro conta que a dupla usou o Google Gemini na concepção do look, foi produzido por Fabrício.

Inspirados pelas músicas do momento, foliões inovam na criatividade das fantasias

"Amanos o Pedro Sampaio e estamos em todos os shows dele. Ele (Fabrício) comprou o jetski e já tínhamos a sunga, a meia e o tênis. Ele lançou a ideia no Gemini, que desenhou o colete e ele costurou. Foi uns R$ 200 para fazer a produção, mas estamos muito felizes em estar aqui no Carnaval de Salvador e no primeiro bloco dele, que não podíamos perder. Está um pouco difícil de passar com o jetski, mas ele é pequenininho, então caso aperte, é só colocar ele pra cima que dá tudo certo", disse Leandro.

Se tinha jetski no mar de gente, naturalmente teria tubarão. Inspirada pelo filme 'O Agente Secreto', a designer soteropolitana Maria Clara Tarrafa preparou uma máscara do animal para ir ao desfile do bloco Os Mascarados. "Eu usei papelão para fazer a máscara e produzi tudo ontem. Hoje é o primeiro dia e vamos ver se eu consigo chegar com ela até o fim", falou.

Também tinham aqueles que foram em clima de nostalgia. Um grupo de nove amigos, de diversos estados do Brasil, preparou fantasias de Paquitas em homenagem a Xuxa. O traje chamou a atenção de outros foliões que paravam para tirar foto com eles. O responsável pela ideia foi o analista de suprimentos Silas Bronze, 38.

"Estamos em nove e até segunda chegaremos a 12 pessoas. Queríamos homenagear uma pessoa que fez parte da nossa infância, que foi a Xuxa. Cada parte foi confeccionada por uma pessoa diferente e cada peça custou R$ 200. É uma alegria muito grande, e uma energia surreal, ver o resultado e ver as pessoas parando e pedindo para tirar fotos com a gente", afirmou Silas.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

