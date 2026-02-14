FOLIA LOTADA

Segundo dia de Carnaval tem mais de 1,5 milhão de foliões nos circuitos de Salvador

Prefeitura reforça programação no Centro para reduzir pressão na Barra-Ondina

Bruno Wendel

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:32

Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O Carnaval segue reunindo multidões nas ruas da capital baiana. Dados divulgados pelo prefeito de Bruno Reis em coletiva neste sábado (12) apontam que o circuito Barra-Ondina saltou de 630 mil foliões no primeiro dia para cerca de 1 milhão na sexta-feira de festa. Já os circuitos do Centro e do Pelourinho registraram, juntos, cerca de 530 mil pessoas no segundo dia oficial.

Com isso, segundo a prefeitura de Salvador, a soma dos três principais trajetos já ultrapassa 1,5 milhão de participantes, e o total de pessoas nas ruas, incluindo festas nos bairros, supera 2 milhões.

Durante coletiva realizada no Campo Grande, o prefeito destacou que a expectativa é de crescimento no público neste sábado, tradicionalmente o dia mais movimentado. “Nos três principais circuitos tivemos mais de 1,5 milhão de pessoas. Quando a gente soma com os foliões que passaram pelos outros circuitos, nos bairros, com certeza superamos 2 milhões de pessoas nas ruas. Isso aumenta a expectativa para hoje. A gente sabe que o sábado tradicionalmente é o dia mais cheio, e ainda tem pessoas chegando”, afirmou.

Turismo impulsiona ocupação de hotéis e chegada de visitantes

O movimento turístico acompanha o ritmo da festa. A ocupação da rede hoteleira chegou a 98,8% na sexta-feira, número considerado recorde para o período. No mesmo dia do ano passado, o índice era de 84%.

Além disso, houve aumento no fluxo de passageiros chegando à cidade. No aeroporto, foram contabilizados 103 pousos, contra 88 na mesma data de 2025, crescimento de aproximadamente 17%. O número de desembarques também subiu, passando de 12.986 para 14.941 passageiros, alta em torno de 15%.

Na rodoviária, 731 ônibus chegaram à capital, contra 665 no ano passado, aumento próximo de 10%. O total de passageiros desembarcados foi de 14.688, cerca de 7% superior ao registrado em 2025.

A média de ocupação hoteleira no segundo dia oficial do Carnaval ficou em 97,88%, avanço superior a 13 pontos percentuais em relação ao ano passado.

Prefeitura tenta redistribuir público entre circuitos

Para diminuir a pressão sobre a Barra-Ondina, a gestão municipal reforçou atrações no Centro, ampliando a programação e também o número de barreiras de revista para facilitar o acesso do público.

Segundo o prefeito, mesmo com o grande público registrado na sexta-feira, os serviços públicos conseguiram operar sem grandes problemas. A programação do sábado mantém 29 apresentações na Barra-Ondina, mesma quantidade do ano passado. Em 2024, o circuito chegou a receber 40 atrações no mesmo dia.

Chuva atinge a cidade, mas sem previsão de temporais

A capital também enfrenta chuvas desde o início da manhã. De acordo com o prefeito, já choveu metade do volume previsto para todo o dia em algumas áreas da cidade.

“Já choveu, hoje, metade do que estava previsto para o dia inteiro. A previsão é de que chegue a 31 milímetros, porém teve áreas da cidade que já passaram de 16 milímetros. Será essa chuva esparsa, ou seja, chove e para. Sem grandes intensidades. É um fenômeno meteorológico e a expectativa é que ele possa se dissipar a partir de segunda-feira”, explicou.

A expectativa da prefeitura é que, mesmo com pancadas isoladas, a festa siga sem impactos significativos e com novo recorde de público ao longo do fim de semana.