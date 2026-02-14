Acesse sua conta
Presidente Lula chega para acompanhar Carnaval de Salvador durante passagem das Muquiranas

A chegada do chefe do Executivo ocorreu durante o desfile do cantor Xanddy Harmonia

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:37

Presidente Lula chega para acompanhar Carnaval de Salvador durante passagem das Muquiranas
Presidente Lula chega para acompanhar Carnaval de Salvador durante passagem das Muquiranas Crédito: Flavia Azevedo/CORREIO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao circuito Campo Grande na tarde deste sábado (14) para acompanhar de perto o Carnaval de Salvador. A chegada do chefe do Executivo ocorreu durante o desfile do cantor Xanddy Harmonia, que comandava o tradicional bloco As Muquiranas.

Lula foi recebido em meio à movimentação intensa de foliões que ocupavam o centro da capital baiana. A passagem do presidente pelo circuito chamou a atenção do público.

O presidente estava acompanhado de correligionários da base do governo federal, que também participam da agenda na capital. A visita ocorre em um dos dias mais movimentados da folia no circuito Campo Grande.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

