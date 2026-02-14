Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maisa publica foto coladinha com Memphis Depay, jogador do Corinthians

Apresentadora parabenizou o atleta pelo aniversário após rumores de romance

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:03

Maisa e Memphis Depay
Maisa e Memphis Depay Crédito: Reprodução

Maisa Silva publicou uma foto ao lado de Memphis Depay para celebrar o aniversário do atacante do Sport Club Corinthians Paulista, que completou 32 anos na sexta-feira (13).

Na legenda, a apresentadora escreveu: “Te desejo tudo de bom”, reacendendo comentários nas redes sociais sobre um possível envolvimento entre os dois.

Maisa Silva

Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
Maisa Silva por Reprodução/Instagram
1 de 16
Maisa Silva por Reprodução/Instagram

Os rumores de romance começaram a circular em 2025, quando Maisa e Depay foram vistos juntos em uma festa de João Silva, filho de Faustão. Na ocasião, a artista negou qualquer relacionamento amoroso. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos”, declarou na época.

Antes mesmo do encontro público, seguidores já haviam notado interações frequentes entre os dois nas redes sociais. A nova publicação voltou a movimentar os fãs e colocar o nome da dupla entre os assuntos comentados.

Leia mais

Imagem - Impedida de desfilar por causa de fantasia polêmica, Mulher Pêra rompe com escola de samba

Impedida de desfilar por causa de fantasia polêmica, Mulher Pêra rompe com escola de samba

Imagem - Com look cavado e bíceps marcados, Paolla Oliveira esbanja simpatia e sensualidade no Carnaval do Rio

Com look cavado e bíceps marcados, Paolla Oliveira esbanja simpatia e sensualidade no Carnaval do Rio

Imagem - Afinal, o que é Panamera? Entenda de uma vez por todas a música de Tony Salles

Afinal, o que é Panamera? Entenda de uma vez por todas a música de Tony Salles

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. presenteia Virginia com bolsa Hermès e preço deixa seguidores horrorizados

Vini Jr. presenteia Virginia com bolsa Hermès e preço deixa seguidores horrorizados
Imagem - Anjo da Guarda anuncia dia de recomeços e libertação emocional neste domingo (15 de fevereiro)

Anjo da Guarda anuncia dia de recomeços e libertação emocional neste domingo (15 de fevereiro)
Imagem - Gabriela vence Prova do Anjo e surpreende ao escolher Cowboy para o Castigo do Monstro: 'Me machucou demais'

Gabriela vence Prova do Anjo e surpreende ao escolher Cowboy para o Castigo do Monstro: 'Me machucou demais'

MAIS LIDAS

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson
01

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Imagem - Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil
02

Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil

Imagem - Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação
03

Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação

Imagem - Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)
04

Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)