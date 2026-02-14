APAIXONADOS?

Maisa publica foto coladinha com Memphis Depay, jogador do Corinthians

Apresentadora parabenizou o atleta pelo aniversário após rumores de romance

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:03

Maisa Silva publicou uma foto ao lado de Memphis Depay para celebrar o aniversário do atacante do Sport Club Corinthians Paulista, que completou 32 anos na sexta-feira (13).

Na legenda, a apresentadora escreveu: “Te desejo tudo de bom”, reacendendo comentários nas redes sociais sobre um possível envolvimento entre os dois.

Os rumores de romance começaram a circular em 2025, quando Maisa e Depay foram vistos juntos em uma festa de João Silva, filho de Faustão. Na ocasião, a artista negou qualquer relacionamento amoroso. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos”, declarou na época.