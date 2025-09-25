Acesse sua conta
Leticia Colin revela que recusaria personagem baiana hoje: 'Não era o certo'

Atriz disse que errou ao aceitar interpretar Rosa na novela "Segundo Sol"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:44

Leticia Colin no Quem É Você nesse Rolê?
Leticia Colin no Quem É Você nesse Rolê? Crédito: Reprodução

Leticia Colin foi sincera ao falar sobre seu passado nas novelas da TV Globo. Reconhecida como uma das principais atrizes de sua geração, ela relembrou momentos marcantes de sua carreira e abriu o jogo sobre qual personagem não faria nos dias atuais. A artista afirmou ter errado ao aceitar interpretar Rosa, um dos destaques na novela Segundo Sol (2018).

A revelação aconteceu durante participação no programa "Quem É Você nesse Rolê", comandado por Thais Fersoza no YouTube. Sem ter sido questionada diretamente sobre o tema, Leticia optou por falar sobre seu papel na trama de João Emanuel Carneiro. "Não era certo [fazer a novela]", declarou, admitindo que a personagem deveria ter sido entregue a uma atriz baiana.

"Eu me lembro que foi uma personagem que fez muito sucesso, que foi ótima pro meu trabalho, porque eu fiz uma composição grande de sotaque, de comportamento, fui pra Bahia, fiquei um tempão lá", comentou.

"A personagem teve destaque, foi crescendo na trama, eu fazia casal com o Chay [Suede]. Eu lembro que fiquei muito feliz com isso, só que hoje eu criticaria. Eu acho que esse lugar realmente teria que ser de uma atriz de lá, nordestina, que tivesse a ver com essa personagem na vida real", completou a artista.

Letícia também refletiu sobre o processo de amadurecimento na carreira. "Eu falaria diferente sobre isso que eu fiz. Eu já defendi que a gente pode fazer qualquer papel, mas a gente não pode fazer qualquer papel. Isso é uma discussão que vem acontecendo, e eu mesmo tive isso na minha vida, tenho isso na minha trajetória. Como ator e atriz, a gente tem que se colocar".

Ela reconheceu que, em um mercado competitivo, é difícil recusar bons papéis. Mas a decisão, às vezes, tem que ser tomada. "Porque a gente está sempre falando: ‘Eu quero fazer!’. Ainda mais nesse meio, em que é muito difícil pegar um bom papel, é quase um milagre você ser artista no Brasil. Eu queria ter conseguido agir diferente naquele momento", falou. "Eu fiz bem, tenho orgulho do meu trabalho, porém, não era o certo".

A novela "Segundo Sol" foi bastante criticada por ter um elenco majoritariamente branco, apesar de a história se passar na Bahia, o estado com a maior população negra do Brasil. Até mesmo o autor João Emanuel Carneiro admitiu que errou ao não ter escalado mais atores negros para a trama.

Vale lembrar que o Ministério Público do Trabalho da Bahia notificou a Globo na época da exibição do folhetim pela baixa representatividade de pessoas negras no elenco.

