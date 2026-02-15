Acesse sua conta
Thais Carla se emociona ao lembrar relação com Preta Gil: 'Ela mudou a minha vida'

Influenciadora lembra da energia marcante da artista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:54

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução

Curtindo o Carnaval de Salvador, a influenciadora Thais Carla escolheu o camarote Expresso 2222 para curtir este domingo (15). No espaço, Thais Carla se emocionou ao falar sobre sua relação com Preta Gil, homenageada deste ano.

“Eu me sinto muito emocionada aqui, porque Preta Gil mudou minha vida. Graças a ela eu consegui muitas coisas, ela me fez alcançar muitos objetivos. É muito emocionante estar nesse ambiente, fico toda arrepiada porque ela tinha uma energia tão grande, tão fabulosa. Sinto falta, mas ela está em um lugar muito melhor”, declarou.

Thais Carla lembrou ainda de um momento divertido ao lado de Preta, quando a cantora estava em uma viagem no México e avistou a influenciadora fazendo uma foto sem o sutiã do biquíni e decidiu imitá-la. "Ela olhava pra você e não se sentia melhor, ela se inspirava em você", lembrou Thais Carla.

O Expresso 2222, tradicional ponto de encontro de artistas e convidados durante o Carnaval de Salvador, reuniu nomes da música e do entretenimento, além de amigos próximos da cantora. O espaço tem sido palco de homenagens e lembranças à artista, que marcou gerações com sua presença e atuação no meio cultural.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

