Hugo Gloss se emociona com ausência de Preta Gil no trio de Ivete: 'Vontade de chorar'

Jornalista contou como foi trazido pela cantora em 2010 ao Carnaval de Salvador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:26

Na terceira noite do Expresso 2222, neste domingo (15), Hugo Gloss abriu o coração ao Correio sobre a "profecia" que o traz de volta à Bahia todos os anos.

“Toda vez que eu digo ‘esse ano eu não vou’, eu chego em casa e falo: ‘Ah, eu vou, eu não consigo ficar sem viver isso’”, confessou o influenciador.

Com raízes familiares em Vitória da Conquista, Gloss sente que sua conexão com a terra é ancestral. “Eu acho que tenho um sanguezinho baiano, então quando vejo o Carnaval, eu tenho que vir”.

Ocupando o Edifício Oceania, Hugo não esquece de quem lhe entregou a chave da cidade. Foi Preta Gil, em 2010, quem o trouxe ao Expresso pela primeira vez. “Este é o espaço dela. A última vez que estive com ela na Bahia foi aqui, conversamos bastante”, relembrou. A emoção bateu forte quando o trio de Ivete Sangalo apontou no Farol da Barra: “Dava vontade de chorar, porque eu pensava: ‘Preta, era a hora que você ia cantar para a gente’. Mas ela está no nosso coração, sempre será nossa representante”.

O jornalista não esconde que seu coração bate forte na folia de Salvador. “Eu gosto de ir no trio, de ver a galera brilhando. Ontem fui com Ivete, hoje com o Xanddy. Minha vontade era pegar um abadá e beijar todo mundo!”, brincou. Para ele, a essência da festa é uma só: “Amor, pegação e muita alegria”.

Questionado sobre a trilha sonora que não sai da sua cabeça neste 2026, Hugo não pipocou e já deu o veredito da sua torcida: a música do Carnaval, para ele, é "Panameira", do cantor de Tony Salles.