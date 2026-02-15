Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hugo Gloss se emociona com ausência de Preta Gil no trio de Ivete: 'Vontade de chorar'

Jornalista contou como foi trazido pela cantora em 2010 ao Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:26

Hugo Gloss
Hugo Gloss Crédito: Reprodução

Na terceira noite do Expresso 2222, neste domingo (15), Hugo Gloss abriu o coração ao Correio sobre a "profecia" que o traz de volta à Bahia todos os anos.

“Toda vez que eu digo ‘esse ano eu não vou’, eu chego em casa e falo: ‘Ah, eu vou, eu não consigo ficar sem viver isso’”, confessou o influenciador.

Camarote Expresso 2222 celebra Preta Gil; confira registros

Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Preta Gil é homenageada no camarote Expresso 2222 por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 7
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Com raízes familiares em Vitória da Conquista, Gloss sente que sua conexão com a terra é ancestral. “Eu acho que tenho um sanguezinho baiano, então quando vejo o Carnaval, eu tenho que vir”.

Ocupando o Edifício Oceania, Hugo não esquece de quem lhe entregou a chave da cidade. Foi Preta Gil, em 2010, quem o trouxe ao Expresso pela primeira vez. “Este é o espaço dela. A última vez que estive com ela na Bahia foi aqui, conversamos bastante”, relembrou. A emoção bateu forte quando o trio de Ivete Sangalo apontou no Farol da Barra: “Dava vontade de chorar, porque eu pensava: ‘Preta, era a hora que você ia cantar para a gente’. Mas ela está no nosso coração, sempre será nossa representante”.

Leia mais

Imagem - Drones iluminam o céu em homenagem a Preta Gil e emocionam foliões no Carnaval de Salvador

Drones iluminam o céu em homenagem a Preta Gil e emocionam foliões no Carnaval de Salvador

Imagem - Baiana, chef Lili Almeida celebra memória de Preta Gil no Expresso 2222: 'Isso aqui é ela viva'

Baiana, chef Lili Almeida celebra memória de Preta Gil no Expresso 2222: 'Isso aqui é ela viva'

Imagem - Lucas Leto relembra ligação de Preta Gil e fala da emoção de abrir o Carnaval: 'Momento histórico'

Lucas Leto relembra ligação de Preta Gil e fala da emoção de abrir o Carnaval: 'Momento histórico'

O jornalista não esconde que seu coração bate forte na folia de Salvador. “Eu gosto de ir no trio, de ver a galera brilhando. Ontem fui com Ivete, hoje com o Xanddy. Minha vontade era pegar um abadá e beijar todo mundo!”, brincou. Para ele, a essência da festa é uma só: “Amor, pegação e muita alegria”.

Questionado sobre a trilha sonora que não sai da sua cabeça neste 2026, Hugo não pipocou e já deu o veredito da sua torcida: a música do Carnaval, para ele, é "Panameira", do cantor de Tony Salles.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Preta gil Hugo Gloss

Mais recentes

Imagem - Gabriela Loran, de Três Graças, brinca e diz que paladar ficou exigente após morar em Salvador

Gabriela Loran, de Três Graças, brinca e diz que paladar ficou exigente após morar em Salvador
Imagem - Larissa Fagundes defende atualização do Carnaval sem perder tradição: 'É essencial manter a raiz'

Larissa Fagundes defende atualização do Carnaval sem perder tradição: 'É essencial manter a raiz'
Imagem - Daniela Mercury celebra 30 anos do Circuito Dodô com homenagem a Preta Gil no Crocodilo

Daniela Mercury celebra 30 anos do Circuito Dodô com homenagem a Preta Gil no Crocodilo

MAIS LIDAS

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
01

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
02

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Sexo, pegação e drogas: quais os bastidores +18 da folia no Carnaval de Salvador?
03

Sexo, pegação e drogas: quais os bastidores +18 da folia no Carnaval de Salvador?

Imagem - Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?
04

Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?