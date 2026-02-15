CORREIO FOLIA

Gabriela Loran, de Três Graças, brinca e diz que paladar ficou exigente após morar em Salvador

Atriz afirma que experiência na capital baiana mudou seus hábitos e destaca importância da representatividade trans no horário nobre

Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:41

Gabriela Loran Crédito: Thiago Duran e Caio Duran

A atriz Gabriela Loran revelou que, desde que morou em Salvador, nunca mais comeu acarajé fora da capital baiana. Segundo ela, a vivência na cidade transformou sua relação com a culinária local e elevou o padrão quando o assunto é a iguaria símbolo da Bahia.

Ao comentar a fase atual da carreira, Gabriela também celebrou o momento vivido com a personagem Viviane na novela Três Graças. A atriz destacou que considera a participação na trama um marco pessoal e profissional, especialmente pela visibilidade dada a mulheres trans em um espaço de grande audiência.

Para ela, ocupar o horário nobre com uma personagem trans amplia o debate sobre diversidade e contribui para que outras histórias sejam contadas na televisão aberta. Gabriela ressaltou que a representatividade tem impacto direto na forma como a sociedade enxerga essas mulheres e na construção de novas referências para o público.