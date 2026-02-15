Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriela Loran, de Três Graças, brinca e diz que paladar ficou exigente após morar em Salvador

Atriz afirma que experiência na capital baiana mudou seus hábitos e destaca importância da representatividade trans no horário nobre

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:41

Gabriela Loran
Gabriela Loran Crédito: Thiago Duran e Caio Duran

A atriz Gabriela Loran revelou que, desde que morou em Salvador, nunca mais comeu acarajé fora da capital baiana. Segundo ela, a vivência na cidade transformou sua relação com a culinária local e elevou o padrão quando o assunto é a iguaria símbolo da Bahia.

Leia mais

Imagem - Alanis Guillen celebra representatividade em Três Graças: 'A gente quer se enxergar nas histórias'

Alanis Guillen celebra representatividade em Três Graças: 'A gente quer se enxergar nas histórias'

Imagem - 'Carnaval dos carnavais': José Loreto exalta Salvador em segundo dia na folia

'Carnaval dos carnavais': José Loreto exalta Salvador em segundo dia na folia

Imagem - No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

Ao comentar a fase atual da carreira, Gabriela também celebrou o momento vivido com a personagem Viviane na novela Três Graças. A atriz destacou que considera a participação na trama um marco pessoal e profissional, especialmente pela visibilidade dada a mulheres trans em um espaço de grande audiência.

Gabriela Loran

Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo
Viviane Martins, vivida por Gabriela Loran, é uma farmacêutica trans carismática e batalhadora, querida na comunidade e fundamental na trajetória de Gerluce (Sophie Charlotte). por Divulgação
Gabriela Loran por Redes sociais
Gabriela Loran por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Loran por Reprodução/Redes Sociais
Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo
1 de 6
Gabriela Loran por Divulgação/TV Globo

Para ela, ocupar o horário nobre com uma personagem trans amplia o debate sobre diversidade e contribui para que outras histórias sejam contadas na televisão aberta. Gabriela ressaltou que a representatividade tem impacto direto na forma como a sociedade enxerga essas mulheres e na construção de novas referências para o público.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Larissa Fagundes defende atualização do Carnaval sem perder tradição: 'É essencial manter a raiz'

Larissa Fagundes defende atualização do Carnaval sem perder tradição: 'É essencial manter a raiz'
Imagem - Daniela Mercury celebra 30 anos do Circuito Dodô com homenagem a Preta Gil no Crocodilo

Daniela Mercury celebra 30 anos do Circuito Dodô com homenagem a Preta Gil no Crocodilo
Imagem - Hugo Gloss se emociona com ausência de Preta Gil no trio de Ivete: 'Vontade de chorar'

Hugo Gloss se emociona com ausência de Preta Gil no trio de Ivete: 'Vontade de chorar'

MAIS LIDAS

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
01

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
02

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Sexo, pegação e drogas: quais os bastidores +18 da folia no Carnaval de Salvador?
03

Sexo, pegação e drogas: quais os bastidores +18 da folia no Carnaval de Salvador?

Imagem - Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?
04

Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?