Justiça libera ‘Japa do PCC’ para passar Natal e Ano Novo com a família

Ela é investigada pelo crime de lavagem de dinheiro em benefício da facção criminosa

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:59

Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC
Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC Crédito: Reprodução

Presa desde 2024, Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida popularmente como a “Japa do PCC” (Primeiro Comando da Capital), teve autorização da Justiça para passar as festas de fim de ano com a família. Ela é investigada pelo crime de lavagem de dinheiro em benefício da facção criminosa.

Segundo autorização concedida pela Justiça de São Paulo, Karen irá passar os feriados ao lado da família, em Santos, no litoral paulista, conforme informações do portal g1. Ela ficará na casa da mãe desde este sábado (20) até o dia 5 de janeiro. Durante o período, continuará sendo monitorada por meio de tornozeleira eletrônica e não poderá sair à noite.

Viúva desde 2018 de Wagner Ferreira da Silva, conhecido como “Cabelo Duro”, um dos principais chefes do PCC, ela foi presa com mais de R$ 1 milhão e 50 mil dólares. Karen chegou a cumprir prisão domiciliar para cuidar do filho, mas a medida foi revogada, e medidas cautelares foram decretadas, como o uso contínuo de tornozeleira eletrônica.

Ela foi presa durante o cumprimento da Operação Verão e é apontada como uma das principais responsáveis pelos fluxos de lavagem de dinheiro oriundos do tráfico de drogas.

Tags:

Pcc Tráfico de Drogas

