Essa terça (3 de março) é o dia mais pesado do ano: veja como cada signo pode se proteger

Fernanda Varela
Publicado em 2 de março de 2026 às 22:28
Esta terça-feira (3) será o dia mais tenso de 2026. A previsão é da astróloga Márcia Sensitiva, que afirmou que a data concentra uma das energias mais difíceis do ano. Isso acontece, segundo ela, porque a data coincide com um eclipse e tende a trazer tensão, conflitos, instabilidade emocional e situações inesperadas. A recomendação é evitar decisões impulsivas, discussões e atitudes precipitadas.
De acordo com a sensitiva, períodos como esse pedem mais introspecção, cuidado com a saúde e atenção redobrada às palavras. Veja como cada signo pode se blindar ao longo do dia.
Áries
Evite confrontos diretos. O impulso pode gerar arrependimento. Prefira canalizar a energia em atividade física leve e mantenha distância de debates acalorados.
Touro
Apegos podem ser testados. Não insista em controlar tudo. Foque na estabilidade da rotina e evite decisões financeiras importantes.
Gêmeos
Cuidado com a comunicação. Mensagens mal interpretadas podem virar conflitos desnecessários. Fale menos e observe mais.
Câncer
A sensibilidade estará ampliada. Não leve tudo para o lado pessoal. Procure ambientes tranquilos e preserve sua energia emocional.
Leão
O orgulho pode ser provocado. Escolha a paz em vez da disputa. Nem toda provocação precisa de resposta.
Virgem
Como o eclipse atinge seu signo, o dia pede organização e autocuidado. Evite excesso de cobrança e respeite seus limites físicos e mentais.
Libra
Não tente equilibrar conflitos que não são seus. Priorize seu bem-estar e afaste-se de situações tensas.
Escorpião
Emoções intensas podem vir à tona. Evite decisões radicais. Espere o momento certo para agir.
Sagitário
Impulsividade é o maior risco. Evite promessas, compras ou mudanças importantes hoje.
Capricórnio
Pressões externas podem aumentar. Mantenha postura firme, mas não absorva responsabilidades além do necessário.
Aquário
Evite discussões ideológicas ou polêmicas nas redes sociais. O silêncio pode ser sua melhor estratégia.
Peixes
Proteja sua energia espiritual. Descanso, oração ou meditação ajudam a manter o equilíbrio.
Mensagem do dia
Segundo Márcia Sensitiva, o dia 3 de março deve ser atravessado com prudência, fé e paciência. Evitar excessos e agir com consciência pode reduzir os impactos de uma data considerada desafiadora no campo energético.