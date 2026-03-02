Acesse sua conta
Essa terça (3 de março) é o dia mais pesado do ano: veja como cada signo pode se proteger

Astróloga aponta eclipse e energia pesada como fatores de instabilidade e recomenda cautela ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:28

Signos
Signos Crédito: Reprodução

Esta terça-feira (3) será o dia mais tenso de 2026. A previsão é da astróloga Márcia Sensitiva, que afirmou que a data concentra uma das energias mais difíceis do ano. Isso acontece, segundo ela, porque a data coincide com um eclipse e tende a trazer tensão, conflitos, instabilidade emocional e situações inesperadas. A recomendação é evitar decisões impulsivas, discussões e atitudes precipitadas.

De acordo com a sensitiva, períodos como esse pedem mais introspecção, cuidado com a saúde e atenção redobrada às palavras. Veja como cada signo pode se blindar ao longo do dia.

Áries

Evite confrontos diretos. O impulso pode gerar arrependimento. Prefira canalizar a energia em atividade física leve e mantenha distância de debates acalorados.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro

Apegos podem ser testados. Não insista em controlar tudo. Foque na estabilidade da rotina e evite decisões financeiras importantes.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos

Cuidado com a comunicação. Mensagens mal interpretadas podem virar conflitos desnecessários. Fale menos e observe mais.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer

A sensibilidade estará ampliada. Não leve tudo para o lado pessoal. Procure ambientes tranquilos e preserve sua energia emocional.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão

O orgulho pode ser provocado. Escolha a paz em vez da disputa. Nem toda provocação precisa de resposta.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem

Como o eclipse atinge seu signo, o dia pede organização e autocuidado. Evite excesso de cobrança e respeite seus limites físicos e mentais.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Não tente equilibrar conflitos que não são seus. Priorize seu bem-estar e afaste-se de situações tensas.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião

Emoções intensas podem vir à tona. Evite decisões radicais. Espere o momento certo para agir.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário

Impulsividade é o maior risco. Evite promessas, compras ou mudanças importantes hoje.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio

Pressões externas podem aumentar. Mantenha postura firme, mas não absorva responsabilidades além do necessário.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

Evite discussões ideológicas ou polêmicas nas redes sociais. O silêncio pode ser sua melhor estratégia.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes

Proteja sua energia espiritual. Descanso, oração ou meditação ajudam a manter o equilíbrio.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Segundo Márcia Sensitiva, o dia 3 de março deve ser atravessado com prudência, fé e paciência. Evitar excessos e agir com consciência pode reduzir os impactos de uma data considerada desafiadora no campo energético.

