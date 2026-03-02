MÁRCIA SENSITIVA

Essa terça (3 de março) é o dia mais pesado do ano: veja como cada signo pode se proteger

Astróloga aponta eclipse e energia pesada como fatores de instabilidade e recomenda cautela ao longo do dia

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 22:28

Esta terça-feira (3) será o dia mais tenso de 2026. A previsão é da astróloga Márcia Sensitiva, que afirmou que a data concentra uma das energias mais difíceis do ano. Isso acontece, segundo ela, porque a data coincide com um eclipse e tende a trazer tensão, conflitos, instabilidade emocional e situações inesperadas. A recomendação é evitar decisões impulsivas, discussões e atitudes precipitadas.

De acordo com a sensitiva, períodos como esse pedem mais introspecção, cuidado com a saúde e atenção redobrada às palavras. Veja como cada signo pode se blindar ao longo do dia.

Áries

Evite confrontos diretos. O impulso pode gerar arrependimento. Prefira canalizar a energia em atividade física leve e mantenha distância de debates acalorados.

Touro

Apegos podem ser testados. Não insista em controlar tudo. Foque na estabilidade da rotina e evite decisões financeiras importantes.

Gêmeos

Cuidado com a comunicação. Mensagens mal interpretadas podem virar conflitos desnecessários. Fale menos e observe mais.

Câncer

A sensibilidade estará ampliada. Não leve tudo para o lado pessoal. Procure ambientes tranquilos e preserve sua energia emocional.

Leão

O orgulho pode ser provocado. Escolha a paz em vez da disputa. Nem toda provocação precisa de resposta.

Virgem

Como o eclipse atinge seu signo, o dia pede organização e autocuidado. Evite excesso de cobrança e respeite seus limites físicos e mentais.

Libra

Não tente equilibrar conflitos que não são seus. Priorize seu bem-estar e afaste-se de situações tensas.

Escorpião

Emoções intensas podem vir à tona. Evite decisões radicais. Espere o momento certo para agir.

Sagitário

Impulsividade é o maior risco. Evite promessas, compras ou mudanças importantes hoje.

Capricórnio

Pressões externas podem aumentar. Mantenha postura firme, mas não absorva responsabilidades além do necessário.

Aquário

Evite discussões ideológicas ou polêmicas nas redes sociais. O silêncio pode ser sua melhor estratégia.

Peixes

Proteja sua energia espiritual. Descanso, oração ou meditação ajudam a manter o equilíbrio.

