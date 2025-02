DIRETOR DE MOVIMENTO

Baiano vira queridinho na publicidade internacional e faz trabalho com artistas de R&B para o NYT

Dorsinville foi o diretor de movimento do ensaio, que contou com estrelas como H.E.R., Victoria Monét, Coco Jones, Jessie Reyez e Tinashe. O trabalho foi publicado nesta segunda-feira (18), na T Magazine, revista de moda do jornal The New York Times, e pode ser acessado aqui.>