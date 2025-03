ACIDENTE

MC Daniel quebra costela em jogo de futebol: 'Deu pra escutar o estalo do outro lado da quadra'

Funkeiro compartilhou detalhes do acidentes nas redes sociais

Anna Luiza Santos

Publicado em 20 de março de 2025 às 20:15

MC Daniel em registros após acidente Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (20), MC Daniel surpreendeu os seguidores no Instagram ao compartilhar um registro em uma maca de hospital. O cantor precisou receber atendimento médico emergencial após sofrer um acidente durante uma partida de futebol no Rio de Janeiro. O funkeiro fraturou a sétima costela. >

MC Daniel participou da partida Liga de Showbol, evento que reúne celebridades para disputar jogos de futebol no Rio. Durante a disputa, o artista levou uma cotovelada do jogador Thiago. "O cotovelo dele quebrou minha costela. Duas semanas para recuperar o osso", escreveu na legenda do vídeo compartilhado nas redes. >

Segundo o músico, a lesão foi tão forte que deu para ouvir o impacto em toda a quadra no local do evento. "A bola estava ganha! Se o cotovelo dele quebrou o osso da minha costela, é porque a força foi desproporcional. Deu pra escutar o estalo do outro lado da quadra", disse. >

Os médicos indicaram que o MC deverá ficar 2 semanas de recuperação, contudo Daniel afirmou que não pretende interromper sua agenda de compromissos. "Vou cumprir com as minhas responsabilidades. Estou acostumado com a dor. Não vou reclamar, vou aprender com ela. Não ganhei, eu conquistei - e eu sei a diferença." >