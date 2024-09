LAVAGEM DE DINHEIRO

Esquema que envolve rifeiros movimenta mais de meio bilhão de reais com tráfico de drogas

Ao todo, 20 pessoas já foram presas na manhã desta quinta (5)

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 09:41

Investigação da movimentação de R$ 500 milhões alcança 21 pessoas durante a Operação Falsas Promessas Crédito: Divulgação / Ascom PC

A megaoperação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (5) já localizou 21 pessoas envolvidas com esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de rifas ilegais. Segundo a corporação baiana, o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais, oriundos do tráfico de drogas.

Quatorze prisões ocorreram em Salvador, cinco em Goiás e uma no Ceará. Um suspeito investigado resistiu à prisão e no confronto com os policiais, em bairro de Santa Cruz, foi alvejado e socorrido, mas não resistiu.

Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife, além de dinheiro em espécie.