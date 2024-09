AÇÃO POLICIAL

'Gerente do CV': suspeito morto em operação organizava logística do tráfico no Nordeste de Amaralina

Sueliton de Almeida Coelho tinha mandados em aberto por tráfico e organização criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 09:28

Polícia Civil realiza operação em Salvador Crédito: Divulgação / Ascom PC

Morto no início da manhã desta quinta-feira (5), o suspeito identificado como Sueliton de Almeida Coelho atuava como 'gerente' do Comando Vermelho (CV) no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Por conta da atuação criminosa, inclusive, ele tinha mandados em aberto por tráfico e organização criminosa.

"Pode chamar de liderança porque ele era um gerente lá no Nordeste. Homem forte do CV que era responsável pela chegada e distribuição de armas e drogas nos postos de Salvador que têm atuação direta dos líderes do CV no tráfico", conta uma fonte policial, que terá nome e cargos preservados.

Não se sabe ainda, no entanto, se Sueliton era um dos alvos da operação, já que a ação estava centrada em influenciadores digitais. Tanto é que, até o momento, três 'rifeiros' foram presos. São eles Nanam Premiações, que acumula mais de um milhão de seguidores, Ramhon Dias, que tem 455 mil seguidores, e MC KU, que é seguido por 60 mil pessoas.

Nanam e Ramhon, principalmente, atuavam na divulgação de rifas em que seguidores compram cotas com premiações de centenas de milhares de reais.

"Tudo vai ser revelado no decorrer das investigações, mas há indícios de ligação entre o dinheiro dessa organização criminosa sendo lavado nas operações que envolviam esse sorteio de rifas", explica.