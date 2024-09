TIROTEIO

Líder de facção criminosa morre em tiroteio na Av. Centenário

O suspeito de liderar uma organização criminosa com atuação nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro morreu durante um confronto com policiais militares na Avenida Centenário, em Salvador, na manhã desta terça-feira (3). O homem, identificado como Robson Costa Uzeda da Silva, estava foragido da Justiça.