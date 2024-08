ITABERABA

Líder de facção em Itaberaba é preso no Pará

No momento da prisão, o traficante portava um carro de luxo, uma arma e um documento falso

Um líder de facção da cidade de Itaberaba foi preso nesta segunda-feira (19). Em uma operação conjunta da Polícia Militar da Bahia com a Polícia Civil do Pará, o suspeito foi localizado na cidade paraense de Castanhal. No momento da prisão, ele portava um carro de luxo, uma arma e um documento falso.