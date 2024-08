JUSTIÇA

Dois membros de facção são condenados por executar trabalhador no Subúrbio de Salvador

"Tribunal do Crime" agiu por desconfiar que vítima era informante

Da Redação

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 16:36

Dois integrantes de uma facção criminosa que tem atuação nacional foram condenados pela Justiça da Bahia pela execução de um trabalhador no Subúrbio de Salvador, em dezembro de 2021. A condenação aconteceu na sexta-feira (16), no Tribunal do Júri da Comarca de Salvador.

Segundo o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), Ueverton da Cruz Souza, vulgo “Tubarão”, e Carlos André dos Santos Silva, o “Carlinhos’, foram condenados por homicídio duplamente qualificado, roubo majorado e associação criminosa. A pena de Ueverton foi de 33 anos e quatro meses e a de Carlos Andre foi de 31 anos e um mês.

Segundo a denúncia, na noite do dia 4 de dezembro de 2021, os réus e comparsas invadiram armados a casa de José Mário Ribeiro Boaventura. Eles trancaram as pessoas que estavam no local no banheiro, roubaram TVs, aparelho de som, micro-ondas, liquidificador e dinheiro.

José Mário, que os bandidos desconfiavam ser um delator, ou X9, foi levado por ele para um matagal, onde foi executado "de forma atroz". O corpo dele foi encontrado com várias perfurações a balas e braços amarrados. José tinha 58 anos e morava com a família no Alto do Cabrito.