TURISMO E LUXO

Como é se hospedar no Palácio Tangará, hotel queridinho dos famosos com diária que pode chegar a R$ 38 mil

Hotel une sofisticação internacional, natureza e alta gastronomia em um dos endereços mais exclusivos do Brasil

Heider Sacramento

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 06:00

Luxo máximo em São Paulo. Diária no Palácio Tangará pode chegar a R$ 38 mil Crédito: Reprodução/Bookin.com

O Palácio Tangará é hoje um dos hotéis mais prestigiados do Brasil e referência absoluta em luxo em São Paulo. Inaugurado em 2017 e integrante da renomada Oetker Collection, o empreendimento é frequentemente citado como o primeiro hotel “seis estrelas” do país graças ao alto padrão de serviços, à atenção minuciosa aos detalhes e à experiência personalizada oferecida aos hóspedes. O nome Tangará faz referência a um pássaro brasileiro e dialoga diretamente com o cenário onde o hotel foi construído, ao lado do Parque Burle Marx, um dos maiores refúgios verdes da capital paulista.

A proposta do Tangará é funcionar como um verdadeiro oásis urbano. Com 141 quartos e 59 suítes voltados para o parque, o hotel combina elegância clássica e design contemporâneo, criando um ambiente de tranquilidade em meio à maior metrópole do país. A localização privilegiada, na região da Vila Andrade, garante vistas amplas para a área verde e reforça a sensação de exclusividade que se tornou uma das marcas do empreendimento.

As acomodações variam entre quartos deluxe e suítes de alto luxo com terraços panorâmicos. Entre os destaques estão a Suíte Panamby, com mais de 200 metros quadrados, e a Grand Suite São Paulo, que ultrapassa os 500 metros quadrados e figura entre as mais luxuosas do país. A estrutura inclui piscinas interna e externa aquecidas, spa Lancôme Absolue, fitness center completo, kids club e espaços sofisticados para eventos sociais e corporativos.

Quartos deluxe podem ser reservados a partir de cerca de R$ 2 226 por noite, enquanto pacotes especiais podem ultrapassar R$ 8 600 para estadias prolongadas ou datas festivas. Para suítes ultra exclusivas e espaçosas, como a Suíte Royal com terraço e vista para o Parque Burle Marx, os valores podem chegar a R$ 38 000 por noite nas categorias mais altas do hotel.

A gastronomia é outro pilar da experiência no Palácio Tangará. O restaurante Tangará Jean Georges, comandado por um chef de renome internacional, é um dos mais disputados de São Paulo. O hotel também abriga o Pateo do Palácio, conhecido pelo chá da tarde tradicional, além de brunchs dominicais e feijoadas aos sábados que atraem hóspedes e público externo. Os menus especiais variam de valores médios elevados, refletindo o posicionamento premium da marca.

O hotel também é conhecido por receber hóspedes do mundo inteiro, incluindo Paul McCartney, que ficou hospedado duas vezes durante sua passagem por São Paulo, além de Chris Martin do Coldplay e Billie Eilish em visitas recentes à cidade. Estrelas como Keanu Reeves já foram vistas almoçando no restaurante do hotel, enquanto Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, foi fotografado conversando com fãs à beira da piscina, o que reforça a reputação do Tangará como endereço de luxo e privacidade para nomes de destaque internacional.

As diárias acompanham o padrão de exclusividade do hotel. Quartos de entrada costumam variar entre três e quatro mil reais por noite, enquanto suítes mais luxuosas podem ultrapassar a faixa de trinta mil reais em períodos de alta demanda. Em datas especiais, como feriados prolongados, fim de ano e eventos internacionais realizados em São Paulo, os valores podem ser ainda mais elevados, com pacotes personalizados que incluem experiências gastronômicas e de bem-estar.