Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vim por ela': Thiaguinho faz aparição surpresa no Carnaval de Salvador para homenagear Preta Gil

O cantor emocionou o público no camarote Expresso 2222, nesta segunda (16)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:26

Thiaguinho se apresentou no camarote Expresso 2222 ao lado da cantora Marina Iris
Thiaguinho se apresentou no camarote Expresso 2222 ao lado da cantora Marina Iris Crédito: Ana Beatriz Souza/CORREIO

O público que lotava o Expresso 2222 nesta segunda-feira (16) viveu um momento de arrepiar. Sem estar anunciado na grade oficial, Thiaguinho brotou no palco para honrar a "irmandade" de décadas com Preta Gil. O cantor, que tinha um show marcado em Salvador na mesma noite, fez questão de fazer uma parada estratégica no Edifício Oceania apenas para dizer: "Eu te amo, Preta".

A apresentação seguiu à risca o desejo que a família Gil manifestou desde a abertura: o palco do 2222 é um espaço aberto para os amigos. Visivelmente emocionado, Thiaguinho desabafou no camarote. “Eu não consigo falar dela no passado. Todas as vezes que pisei aqui, eu vim na van junto com ela, conversando, cantando e brincando. É muito diferente estar aqui hoje, mas eu não podia não vir”, confessou o artista.

A conexão entre os dois, que Thiaguinho define como algo que vai além da música, ficou nítida em cada palavra. Ele relembrou como Preta foi a "ponte" para sua carreira em Salvador e como sua generosidade abriu portas que ele nunca imaginou. “Quantas pessoas eu conheci por causa dela? Quantas oportunidades eu tive? É impressionante como a Preta é presente e forte na nossa vida”, declarou, sob aplausos.

Mesmo com o horário apertado, Thiaguinho entregou uma um verdadeiro show, que valeu por uma noite inteira. Ele pediu barulho, pediu alegria e transformou a saudade em celebração, exatamente como a homenageada gostava.

Antes de descer do palco, ele deixou uma mensagem positiva, reforçando que estar ali era uma necessidade do seu coração.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - 'Ser dono de vaga é fora de qualquer direito natural', diz Armandinho sobre ordem dos trios no Carnaval

'Ser dono de vaga é fora de qualquer direito natural', diz Armandinho sobre ordem dos trios no Carnaval

Imagem - Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'

Daniel Cady reage a apresentação do filho com Ivete Sangalo no Carnaval: 'Orgulho'

Imagem - Lotado! Carnaval de Salvador registra quase 2 milhões de pessoas na rua

Lotado! Carnaval de Salvador registra quase 2 milhões de pessoas na rua

Tags:

Carnaval Preta gil Carnaval 2026 Thiaguinho Camarote Expresso 2222

Mais recentes

Imagem - Everton Ribeiro diz que 'tem o molho' e se surpreende com pipoca de Bell: 'O lado esquerdo tá forte'

Everton Ribeiro diz que 'tem o molho' e se surpreende com pipoca de Bell: 'O lado esquerdo tá forte'
Imagem - Aos 73 anos, Bell Marques arrasta multidão no Camaleão após atrasos no Carnaval

Aos 73 anos, Bell Marques arrasta multidão no Camaleão após atrasos no Carnaval
Imagem - VÍDEO: 'Só os blocos afro me defendem', dispara Daniela Mercury após confusão na saída de trio

VÍDEO: 'Só os blocos afro me defendem', dispara Daniela Mercury após confusão na saída de trio

MAIS LIDAS

Imagem - Psirico ultrapassa Daniela Mercury no circuito Dodô em meio à polêmica sobre ordem do desfile
01

Psirico ultrapassa Daniela Mercury no circuito Dodô em meio à polêmica sobre ordem do desfile

Imagem - Hoje (16 de fevereiro), a sorte muda de lado e a abundância começa a se manifestar com força para 4 signos
02

Hoje (16 de fevereiro), a sorte muda de lado e a abundância começa a se manifestar com força para 4 signos

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
03

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)

Imagem - Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes
04

Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes