CARNAVAL

'Vim por ela': Thiaguinho faz aparição surpresa no Carnaval de Salvador para homenagear Preta Gil

O cantor emocionou o público no camarote Expresso 2222, nesta segunda (16)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:26

Thiaguinho se apresentou no camarote Expresso 2222 ao lado da cantora Marina Iris Crédito: Ana Beatriz Souza/CORREIO

O público que lotava o Expresso 2222 nesta segunda-feira (16) viveu um momento de arrepiar. Sem estar anunciado na grade oficial, Thiaguinho brotou no palco para honrar a "irmandade" de décadas com Preta Gil. O cantor, que tinha um show marcado em Salvador na mesma noite, fez questão de fazer uma parada estratégica no Edifício Oceania apenas para dizer: "Eu te amo, Preta".

A apresentação seguiu à risca o desejo que a família Gil manifestou desde a abertura: o palco do 2222 é um espaço aberto para os amigos. Visivelmente emocionado, Thiaguinho desabafou no camarote. “Eu não consigo falar dela no passado. Todas as vezes que pisei aqui, eu vim na van junto com ela, conversando, cantando e brincando. É muito diferente estar aqui hoje, mas eu não podia não vir”, confessou o artista.

A conexão entre os dois, que Thiaguinho define como algo que vai além da música, ficou nítida em cada palavra. Ele relembrou como Preta foi a "ponte" para sua carreira em Salvador e como sua generosidade abriu portas que ele nunca imaginou. “Quantas pessoas eu conheci por causa dela? Quantas oportunidades eu tive? É impressionante como a Preta é presente e forte na nossa vida”, declarou, sob aplausos.

Mesmo com o horário apertado, Thiaguinho entregou uma um verdadeiro show, que valeu por uma noite inteira. Ele pediu barulho, pediu alegria e transformou a saudade em celebração, exatamente como a homenageada gostava.

Antes de descer do palco, ele deixou uma mensagem positiva, reforçando que estar ali era uma necessidade do seu coração.