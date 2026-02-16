'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:17
Presente no Camarote Brahma durante o Carnaval de Salvador nesta segunda-feira (16), a atriz Giovana Cordeiro declarou: “O Carnaval se tornou uma necessidade para mim”, mesmo após sofrer uma lesão nos ligamentos dos dois joelhos.
Ela contou que a preocupação em não perder a folia surgiu logo depois de pensar nas questões profissionais, evidenciando o quanto a festa é parte essencial de sua vida.
Giovana Cordeiro
Sobre a relação com a Unidos do Porto da Pedra, explicou: “Passei a observar mais os bastidores e a desenvolver um projeto social, dando ouvidos, e não apenas voz, às pessoas que vivem do Carnaval e veem seus sonhos se concretizarem por meio dele”.
A atriz reforçou que o Carnaval não se limita aos meses de fevereiro ou março e afirmou que pretende continuar próxima da escola ao longo de todo o ano, ampliando iniciativas culturais e sociais.
