'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador

Atriz esteve no Camarote Brahma nesta segunda-feira (16).

Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:17

Giovana Cordeiro no Camarote Brahma Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Presente no Camarote Brahma durante o Carnaval de Salvador nesta segunda-feira (16), a atriz Giovana Cordeiro declarou: “O Carnaval se tornou uma necessidade para mim”, mesmo após sofrer uma lesão nos ligamentos dos dois joelhos.

Ela contou que a preocupação em não perder a folia surgiu logo depois de pensar nas questões profissionais, evidenciando o quanto a festa é parte essencial de sua vida.

Sobre a relação com a Unidos do Porto da Pedra, explicou: “Passei a observar mais os bastidores e a desenvolver um projeto social, dando ouvidos, e não apenas voz, às pessoas que vivem do Carnaval e veem seus sonhos se concretizarem por meio dele”.

A atriz reforçou que o Carnaval não se limita aos meses de fevereiro ou março e afirmou que pretende continuar próxima da escola ao longo de todo o ano, ampliando iniciativas culturais e sociais.