'Sem ela, o Carnaval não existe': Leo Kret celebra legado de Preta Gil e elege música da folia

Dançarina e ativista relembrou momentos com Preta Gil no Expresso 2222, nesta segunda-feira (16)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:08

Léo Kret no Camarote Expresso 2222 Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Para Leo Kret, subir as escadas do Edifício Oceania neste Carnaval tem um significado diferente. Fiel escudeira de Preta Gil em tantos trios e passarelas, a artista marcou presença na quarta noite do Expresso 2222, nesta segunda-feira (16), e não escondeu que estar ali é cumprir um rito de amizade. “Sempre que vim aqui foi por Preta Gil. Ela sempre me convidou pessoalmente”, revelou ao Correio.

Em seu sexto ano consecutivo no espaço, Leo contou que o convite da família Gil para esta edição histórica foi um bálsamo. “Fico muito feliz de estar aqui hoje e emanar toda essa vida para ela. O Carnaval de Salvador sem Preta Gil não existe. Mesmo ela não estando fisicamente com a gente, o sentimento é de que ela é eterna”, desabafou, ao lembrar da energia contagiante que a filha de Gilberto Gil espalhava.

Engana-se quem pensa que Leo Kret está apenas descansando na varanda. A agenda da artista segue intensa: após brilhar no trio de Anitta na sexta-feira e comandar o “Arrastão da Diversidade”, no bairro do Garcia, ela ainda tem fôlego para os últimos dias de festa. “Amanhã ainda tem um pouco de folia e a gente vai chegando a outros lugares, porque não podemos deixar de ser herdeiras dessa alegria”, brincou.

Questionada sobre qual hit deve levar o troféu de música do Carnaval 2026, Leo não hesitou. Apesar da disputa acirrada, o coração bateu mais forte pelo pagode baiano: para ela, a aposta é “Hipnotiza”, parceria cheia de swing entre Léo Santana e Diggo.