Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Sem ela, o Carnaval não existe': Leo Kret celebra legado de Preta Gil e elege música da folia

Dançarina e ativista relembrou momentos com Preta Gil no Expresso 2222, nesta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:08

Léo Kret no Camarote Expresso 2222
Léo Kret no Camarote Expresso 2222 Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

Para Leo Kret, subir as escadas do Edifício Oceania neste Carnaval tem um significado diferente. Fiel escudeira de Preta Gil em tantos trios e passarelas, a artista marcou presença na quarta noite do Expresso 2222, nesta segunda-feira (16), e não escondeu que estar ali é cumprir um rito de amizade. “Sempre que vim aqui foi por Preta Gil. Ela sempre me convidou pessoalmente”, revelou ao Correio.

Em seu sexto ano consecutivo no espaço, Leo contou que o convite da família Gil para esta edição histórica foi um bálsamo. “Fico muito feliz de estar aqui hoje e emanar toda essa vida para ela. O Carnaval de Salvador sem Preta Gil não existe. Mesmo ela não estando fisicamente com a gente, o sentimento é de que ela é eterna”, desabafou, ao lembrar da energia contagiante que a filha de Gilberto Gil espalhava.

Léo Kret

Léo Kret por Reprodução/ Redes sociais
Léo Kret por Reprodução/ Redes sociais
Léo Kret por Reprodução/ Redes sociais
Léo Kret por Reprodução/ Redes sociais
Léo Kret por Alekiss Santos
Léo Kret por Alekiss Santos
Léo Kret por Alekiss Santos
Léo Kret por Alekiss Santos
Léo Kret por Alekiss Santos
1 de 9
Léo Kret por Reprodução/ Redes sociais

Engana-se quem pensa que Leo Kret está apenas descansando na varanda. A agenda da artista segue intensa: após brilhar no trio de Anitta na sexta-feira e comandar o “Arrastão da Diversidade”, no bairro do Garcia, ela ainda tem fôlego para os últimos dias de festa. “Amanhã ainda tem um pouco de folia e a gente vai chegando a outros lugares, porque não podemos deixar de ser herdeiras dessa alegria”, brincou.

Questionada sobre qual hit deve levar o troféu de música do Carnaval 2026, Leo não hesitou. Apesar da disputa acirrada, o coração bateu mais forte pelo pagode baiano: para ela, a aposta é “Hipnotiza”, parceria cheia de swing entre Léo Santana e Diggo.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades

Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades
Imagem - 'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador

'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador
Imagem - Kannário se revolta e chama repressão da polícia de 'tentativa de homicídio' no Campo Grande

Kannário se revolta e chama repressão da polícia de 'tentativa de homicídio' no Campo Grande

MAIS LIDAS

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
01

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Imagem - Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval
02

Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - 'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança
04

'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança