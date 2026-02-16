Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

Celebridades marcaram presença no camarote neste quarto dia de folia; veja as fotos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08:22

Agatha Moreira e Rodrigo Simas
Agatha Moreira e Rodrigo Simas Crédito: Thiago Duran e Caio Duran / Divulgação

O Camarote Salvador reuniu uma série de celebridades no circuito Barra-Ondina, em Salvador, durante a quarta noite de Carnaval, neste domingo (15). Marcaram presença nomes como Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran, Alanis Guillen e Everton Ribeiro.

Famosos no Camarote Salvador neste domingo (15)

Alanis Guillen e Gabriela Loran por Eudora/Divulgação
Alanis Guillen e Gabriela Loran por Eudora/Divulgação
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Giovana Cordeiro por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Rodrigo Lima por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Giovana Cordeiro por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Rômulo Arantes Neto e Mari Saad por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Marilia Nery e Everton Ribeiro por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Giovana Cordeiro por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Rômulo Arantes Neto e Mari Saad por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Rodrigo Lima por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Agatha Moreira por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Mari Saad por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Rômulo Arantes Neto e Mari Saad por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Marilia Nery e Everton Ribeiro por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Mari Saad por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Diego Cruz por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
Douglas Silva por Thiago Duran e Caio Duran/Divulgação
1 de 22
Alanis Guillen e Gabriela Loran por Eudora/Divulgação

A proposta do Camarote para 2026 é transformar o espaço em um universo próprio dentro da folia, com ambientes temáticos, dois palcos e experiências pensadas para além da passagem dos trios.

A estrutura mantém a vista privilegiada para o mar como cartão de visitas, mas amplia o investimento na vivência interna. O público encontra um palco em área aberta voltado para a orla, mirantes estratégicos e um espaço gourmet com menu exclusivo, que inclui pratos elaborados especialmente para o evento.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Imagem - Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Imagem - Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Camarote Salvador Camarote Salvador 2026

Mais recentes

Imagem - Estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador
Imagem - FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro

FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro
Imagem - Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

MAIS LIDAS

Imagem - Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel
01

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Imagem - Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia
02

Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
04

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes