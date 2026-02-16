QUARTA NOITE DE FOLIA

FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

Celebridades marcaram presença no camarote neste quarto dia de folia; veja as fotos

Heider Sacramento

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08:22

Agatha Moreira e Rodrigo Simas Crédito: Thiago Duran e Caio Duran / Divulgação

O Camarote Salvador reuniu uma série de celebridades no circuito Barra-Ondina, em Salvador, durante a quarta noite de Carnaval, neste domingo (15). Marcaram presença nomes como Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran, Alanis Guillen e Everton Ribeiro.

A proposta do Camarote para 2026 é transformar o espaço em um universo próprio dentro da folia, com ambientes temáticos, dois palcos e experiências pensadas para além da passagem dos trios.

A estrutura mantém a vista privilegiada para o mar como cartão de visitas, mas amplia o investimento na vivência interna. O público encontra um palco em área aberta voltado para a orla, mirantes estratégicos e um espaço gourmet com menu exclusivo, que inclui pratos elaborados especialmente para o evento.