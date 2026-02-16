CARNAVAL 2026

Matheus & Kauan falam sobre tradição e inovação no sertanejo: 'A gente modifica o ritmo, mas sem perder a essência'

Dupla se apresentou no Camarote Brahma Salvador neste domingo (15) e destacou a mistura do sertanejo com a energia da folia em Salvador

Equilibrar tradição e inovação tem sido um dos principais desafios do sertanejo atual — e Matheus & Kauan afirmam lidar com isso de forma natural.

Durante passagem pelo Carnaval de Salvador, onde se apresentaram no Camarote Brahma neste domingo (15), a dupla comentou a adaptação do repertório para dialogar com diferentes públicos sem perder a identidade do gênero. “A gente modifica o ritmo das nossas músicas, traz uma pegada mais romântica, faz essa mistura e fica muito bom. Mas sem perder a essência”, disseram.

Os artistas também destacaram a relação antiga com a capital baiana. Segundo eles, já haviam participado da festa há cerca de dez anos, experiência que classificam como marcante. O retorno agora, mesmo em formato de show no camarote, reforça a conexão com o público local e a energia característica da folia soteropolitana.

A dupla ainda ressaltou o respeito pela tradição do axé e pelos artistas que constroem o Carnaval da Bahia.

“Temos muitos amigos no axé. Vir viver essa experiência e trazer um pouco do sertanejo pra esse ambiente é surreal”, afirmaram.

Para eles, essa fusão de estilos reflete o momento atual da música brasileira: manter as raízes, mas dialogar com novas sonoridades, públicos e espaços — inclusive um dos palcos mais emblemáticos da festa em Salvador.