Cor e número da sorte de hoje (16 de fevereiro): prosperidade financeira e decisões estratégicas ganham destaque

O dia favorece ganhos, organização e avanços em questões profissionais e patrimoniais, mas pede atenção à saúde e equilíbrio nas relações familiares

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:30

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia desta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, traz foco em estabilidade material e crescimento gradual. Oportunidades financeiras podem surgir, especialmente ligadas a investimentos e bens. Ao mesmo tempo, ajustes na rotina e diálogo em casa ajudam a manter harmonia. As cores e números da sorte fortalecem segurança, clareza e boas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Ritmo mais tranquilo no trabalho ajuda a recuperar o equilíbrio. Questões financeiras seguem estáveis com planejamento.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Touro: Ganhos inesperados ou benefícios extras podem animar o dia. Organização aumenta sua produtividade.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Gêmeos: Responsabilidades exigem melhor gestão do tempo. Analise propostas financeiras com cautela.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Câncer: Atenção redobrada com valores e decisões importantes. Disciplina fortalece saúde e estabilidade.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 8

Leão: Reconhecimento por esforços passados pode surgir. Priorize descanso para recuperar energia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 17

Virgem: Delegar tarefas evita sobrecarga. Questões financeiras pedem aconselhamento antes de qualquer passo.

Cor da sorte: Rosa bebê

Número da sorte: 7

Libra: Novas oportunidades podem surgir de convites inesperados. Decisões rápidas no trabalho trazem avanço.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 9

Escorpião: Possíveis ganhos ligados a imóveis ou investimentos. Foco e calma restauram a harmonia doméstica.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Sagitário: Expansão nos negócios traz ânimo. Viagens e boas companhias elevam o astral.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

Capricórnio: Esforços profissionais rendem reconhecimento. Mudanças em casa renovam o ambiente.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 18

Aquário: Foco em economia fortalece sua segurança. Questões pendentes começam a se resolver.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Peixes: Planejamento cuidadoso ajuda a lidar com novas demandas. Investimentos antigos podem trazer retorno positivo.

Cor da sorte: Laranja