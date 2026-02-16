Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (16 de fevereiro): prosperidade financeira e decisões estratégicas ganham destaque

O dia favorece ganhos, organização e avanços em questões profissionais e patrimoniais, mas pede atenção à saúde e equilíbrio nas relações familiares

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:30

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia desta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, traz foco em estabilidade material e crescimento gradual. Oportunidades financeiras podem surgir, especialmente ligadas a investimentos e bens. Ao mesmo tempo, ajustes na rotina e diálogo em casa ajudam a manter harmonia. As cores e números da sorte fortalecem segurança, clareza e boas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - Depois de hoje (16 de fevereiro), o sofrimento chega ao fim para 3 signos que finalmente rompem com tudo que os limitava

Depois de hoje (16 de fevereiro), o sofrimento chega ao fim para 3 signos que finalmente rompem com tudo que os limitava

Imagem - Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total

Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total

Imagem - O Eclipse Solar dessa semana será um divisor de águas para 7 signos e promete mudanças que ecoam pelos próximos meses

O Eclipse Solar dessa semana será um divisor de águas para 7 signos e promete mudanças que ecoam pelos próximos meses

Áries: Ritmo mais tranquilo no trabalho ajuda a recuperar o equilíbrio. Questões financeiras seguem estáveis com planejamento.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Touro: Ganhos inesperados ou benefícios extras podem animar o dia. Organização aumenta sua produtividade.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Gêmeos: Responsabilidades exigem melhor gestão do tempo. Analise propostas financeiras com cautela.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: Atenção redobrada com valores e decisões importantes. Disciplina fortalece saúde e estabilidade.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 8

Leão: Reconhecimento por esforços passados pode surgir. Priorize descanso para recuperar energia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 17

Virgem: Delegar tarefas evita sobrecarga. Questões financeiras pedem aconselhamento antes de qualquer passo.

Cor da sorte: Rosa bebê

Número da sorte: 7

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Novas oportunidades podem surgir de convites inesperados. Decisões rápidas no trabalho trazem avanço.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 9

Escorpião: Possíveis ganhos ligados a imóveis ou investimentos. Foco e calma restauram a harmonia doméstica.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Sagitário: Expansão nos negócios traz ânimo. Viagens e boas companhias elevam o astral.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 3

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Esforços profissionais rendem reconhecimento. Mudanças em casa renovam o ambiente.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 18

Aquário: Foco em economia fortalece sua segurança. Questões pendentes começam a se resolver.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Peixes: Planejamento cuidadoso ajuda a lidar com novas demandas. Investimentos antigos podem trazer retorno positivo.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 22

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Jordana e Milena batem boca e trocam xingamentos no BBB 26: 'Idiota, imbecil'

Jordana e Milena batem boca e trocam xingamentos no BBB 26: 'Idiota, imbecil'
Imagem - Depois de hoje (16 de fevereiro), o sofrimento chega ao fim para 3 signos que finalmente rompem com tudo que os limitava

Depois de hoje (16 de fevereiro), o sofrimento chega ao fim para 3 signos que finalmente rompem com tudo que os limitava
Imagem - Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total

Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso após agredir a sobrinha
01

Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso após agredir a sobrinha

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
02

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total
04

Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total