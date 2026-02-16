Cor e número da sorte de hoje (16 de fevereiro): prosperidade financeira e decisões estratégicas ganham destaque

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:30
A energia desta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, traz foco em estabilidade material e crescimento gradual. Oportunidades financeiras podem surgir, especialmente ligadas a investimentos e bens. Ao mesmo tempo, ajustes na rotina e diálogo em casa ajudam a manter harmonia. As cores e números da sorte fortalecem segurança, clareza e boas escolhas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Ritmo mais tranquilo no trabalho ajuda a recuperar o equilíbrio. Questões financeiras seguem estáveis com planejamento.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Touro: Ganhos inesperados ou benefícios extras podem animar o dia. Organização aumenta sua produtividade.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 4
Gêmeos: Responsabilidades exigem melhor gestão do tempo. Analise propostas financeiras com cautela.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Câncer: Atenção redobrada com valores e decisões importantes. Disciplina fortalece saúde e estabilidade.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 8
Leão: Reconhecimento por esforços passados pode surgir. Priorize descanso para recuperar energia.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 17
Virgem: Delegar tarefas evita sobrecarga. Questões financeiras pedem aconselhamento antes de qualquer passo.
Cor da sorte: Rosa bebê
Número da sorte: 7
Libra: Novas oportunidades podem surgir de convites inesperados. Decisões rápidas no trabalho trazem avanço.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 9
Escorpião: Possíveis ganhos ligados a imóveis ou investimentos. Foco e calma restauram a harmonia doméstica.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
Sagitário: Expansão nos negócios traz ânimo. Viagens e boas companhias elevam o astral.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 3
Capricórnio: Esforços profissionais rendem reconhecimento. Mudanças em casa renovam o ambiente.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 18
Aquário: Foco em economia fortalece sua segurança. Questões pendentes começam a se resolver.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Peixes: Planejamento cuidadoso ajuda a lidar com novas demandas. Investimentos antigos podem trazer retorno positivo.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 22