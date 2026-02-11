NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Zilá confessa mais um crime podre e choca a todos

Vilã confessará mais um crime na trama das sete

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:53

Zilá confessará mais um crime em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Nos próximos capítulos de “Coração Acelerado”, Leandro (David Junior) se infiltra no Grupo Alaô para vingar sua mãe, acusada injustamente de roubo quando era secretária de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), e acaba descobrindo um podre de Zilá (Leandra Leal).

A megera usou o dinheiro para se livrar da chantagem de Jean Carlos (Ricardo Pereira), e colocou a culpa na secretária de Alaorzinho. Na época, a irmã de Janete (Letícia Spiller) pagou o empresário para ajudá-la a separar a irmã do filho de Alaor Amaral (Marcos Caruso). Por causa do golpe, a cantora foi acusada de trair o noivo e roubar um anel que pertencia a mãe do ricaço.

Após muitos anos do crime, além de limpar o nome da falecida mãe, Leandro exigirá uma indenização e usar o dinheiro para salvar sua sobrinha que precisa de uma cirurgia do coração.

A história chega aos ouvidos de Zilá através de um dos capangas da fazenda. A vilã recorda que foi ela quem desfalcou a empresa do marido, mas convence o funcionário a assumir a culpa. O caso chega aos ouvidos de Alaor Amaral e o empresário quita a dívida com o amigo de Agrado.