‘Coração Acelerado’: Zilá confessa mais um crime podre e choca a todos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 19:53
Nos próximos capítulos de “Coração Acelerado”, Leandro (David Junior) se infiltra no Grupo Alaô para vingar sua mãe, acusada injustamente de roubo quando era secretária de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), e acaba descobrindo um podre de Zilá (Leandra Leal).
A megera usou o dinheiro para se livrar da chantagem de Jean Carlos (Ricardo Pereira), e colocou a culpa na secretária de Alaorzinho. Na época, a irmã de Janete (Letícia Spiller) pagou o empresário para ajudá-la a separar a irmã do filho de Alaor Amaral (Marcos Caruso). Por causa do golpe, a cantora foi acusada de trair o noivo e roubar um anel que pertencia a mãe do ricaço.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Após muitos anos do crime, além de limpar o nome da falecida mãe, Leandro exigirá uma indenização e usar o dinheiro para salvar sua sobrinha que precisa de uma cirurgia do coração.
A história chega aos ouvidos de Zilá através de um dos capangas da fazenda. A vilã recorda que foi ela quem desfalcou a empresa do marido, mas convence o funcionário a assumir a culpa. O caso chega aos ouvidos de Alaor Amaral e o empresário quita a dívida com o amigo de Agrado.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.