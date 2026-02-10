NOVELA DAS SETE

Naiara Azevedo faz participação especial em ‘Coração Acelerado’ e faz dueto com Agrado; confira data

Cantora de sertanejo gravou cena especial com protagonista da trama

Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:51

Agrado (Isadora Cruz) e Naiara Azevedo gravaram cena emocionante em 'Coração Acelerado' Crédito: Manoella Mello | Rede Globo

Assim como outros cantores do sertanejo, Naiara Azevedo fará uma participação especial na novela “Coração Acelerado”. Em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (10), Agrado (Isadora Cruz) se apresentará em um bar em Goiânia quando é surpreendida com a chegada da artista, dona do hit que dominou o Brasil, “Infiel”.

Admirada com a performance de Agrado, Naiara aceita o convite para subir ao palco e cantar com a mocinha. Leandro (David Junior) assiste, encantando, ao show de Agrado. Ele desabafa com ela sobre o real motivo que o fez ir a Bom Retorno.

A gravação da cena aconteceu nos Estúdios Globo. Nas redes sociais, a atriz Isadora publicou alguns vídeos com Naiara, convidando o público para conferir a cena que vai ao ar nesta terça. Em outro momento, enquanto se maquiam no Estúdio da Globo, Isadora brinca com o modo de falar dos goianos. “Deixa eu contar um trem procês?”, diz Isadora, que explica que Naiara foi sua professora. As duas também dizem encantadas que a cena “está muito especial e linda”.

