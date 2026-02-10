Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Naiara Azevedo faz participação especial em ‘Coração Acelerado’ e faz dueto com Agrado; confira data

Cantora de sertanejo gravou cena especial com protagonista da trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:51

Agrado (Isdaora Cruz) e Naiara Azevedo gravaram cena emocionante em 'Coração Acelerado'
Agrado (Isadora Cruz) e Naiara Azevedo gravaram cena emocionante em 'Coração Acelerado' Crédito: Manoella Mello | Rede Globo

Assim como outros cantores do sertanejo, Naiara Azevedo fará uma participação especial na novela “Coração Acelerado”. Em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira (10), Agrado (Isadora Cruz) se apresentará em um bar em Goiânia quando é surpreendida com a chegada da artista, dona do hit que dominou o Brasil, “Infiel”.

Admirada com a performance de Agrado, Naiara aceita o convite para subir ao palco e cantar com a mocinha. Leandro (David Junior) assiste, encantando, ao show de Agrado. Ele desabafa com ela sobre o real motivo que o fez ir a Bom Retorno.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Leia mais

Imagem - João Raul percebe farsa de Naiane e causa desconfiança em Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10)

João Raul percebe farsa de Naiane e causa desconfiança em Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10)

Imagem - Músicas de ‘Coração Acelerado’ chegam as plataformas digitais; saiba quais

Músicas de ‘Coração Acelerado’ chegam as plataformas digitais; saiba quais

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Walmir chega no fundo do poço, trai João Raul e é colocado para fora de casa pelo próprio filho

‘Coração Acelerado’: Walmir chega no fundo do poço, trai João Raul e é colocado para fora de casa pelo próprio filho

A gravação da cena aconteceu nos Estúdios Globo. Nas redes sociais, a atriz Isadora publicou alguns vídeos com Naiara, convidando o público para conferir a cena que vai ao ar nesta terça. Em outro momento, enquanto se maquiam no Estúdio da Globo, Isadora brinca com o modo de falar dos goianos. “Deixa eu contar um trem procês?”, diz Isadora, que explica que Naiara foi sua professora. As duas também dizem encantadas que a cena “está muito especial e linda”.

ANTES x DEPOIS: Naiara Azevedo

ANTES x DEPOIS: Naiara Azevedo por Reprodução
ANTES x DEPOIS: Naiara Azevedo por Reprodução
ANTES x DEPOIS: Naiara Azevedo por Reprodução
1 de 3
ANTES x DEPOIS: Naiara Azevedo por Reprodução

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Novela Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
Imagem - O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas

O dia de hoje (11 de fevereiro) coloca desejos em confronto e pede decisões que não podem mais ser adiadas
Imagem - 3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

3 signos veem a vida finalmente melhorar ao encerrar ciclos a partir de hoje (10 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores
01

Globo promove dança das cadeiras e Eliana vira ‘pivô’ de troca de diretores

Imagem - Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA
02

Reajustes abusivos do Planserv são denunciados ao TCE-BA

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
03

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior

Imagem - Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval
04

Vendedora é demitida após ser flagrada trabalhando em outro local durante atestado médico no Carnaval