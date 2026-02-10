Acesse sua conta
João Raul percebe farsa de Naiane e causa desconfiança em Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10)

No capítulo desta terça, Agrado não consegue contatos com João Raul, que está na companhia de Naiane

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:33

Agrado estranha atitude de João Raul em 'Coração Acelerado'
Agrado estranha atitude de João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (10), Leandro (David Junior) assiste ao show de Agrado (Isadora Cruz). No mesmo dia, o amado da mocinha, João Raul (Filipe Bragança) percebe que Naiane (Isabelle Drummond) armou para ficar sozinha com ele, e Agrado não consegue contato com o galã, o que causa estranhamento.

No mesmo capítulo, Eduarda (Gabz) lamente que Ronei (Thomás Aquino) não tenha retornado sobre sua gravação. Leandro encontra Xavier (André Deca). Ainda Eliomar (Stepan Nercessian) confronta Zilá (Leandra Leal). Malvino (Guito) exige que Janete (Leticia Spiller) deixe a cidade. Naiane tem uma reação alérgica. Leandro agride Xavier ao ouvi-lo maldizer Soraia (nome não identificado).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Tags:

Novela Coração Acelerado

