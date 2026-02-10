NOVELA DAS SETE

João Raul percebe farsa de Naiane e causa desconfiança em Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10)

No capítulo desta terça, Agrado não consegue contatos com João Raul, que está na companhia de Naiane

Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:33

Agrado estranha atitude de João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta terça-feira (10), Leandro (David Junior) assiste ao show de Agrado (Isadora Cruz). No mesmo dia, o amado da mocinha, João Raul (Filipe Bragança) percebe que Naiane (Isabelle Drummond) armou para ficar sozinha com ele, e Agrado não consegue contato com o galã, o que causa estranhamento.

No mesmo capítulo, Eduarda (Gabz) lamente que Ronei (Thomás Aquino) não tenha retornado sobre sua gravação. Leandro encontra Xavier (André Deca). Ainda Eliomar (Stepan Nercessian) confronta Zilá (Leandra Leal). Malvino (Guito) exige que Janete (Leticia Spiller) deixe a cidade. Naiane tem uma reação alérgica. Leandro agride Xavier ao ouvi-lo maldizer Soraia (nome não identificado).

